Jasikevicius 'pasa' del Barça: "Si no hay nada bueno que decir, mejor no hablar"

Sarunas Jasikevicius solo conoce la victoria desde que se convirtió en nuevo entrenador de Fenerbahçe. Tras el despido de Dimitris Itoudis, el club turco logró firmar un contrato hasta 2026 con el ex técnico del FC Barcelona, tras no llevarse a cabo su renovación con la entidad azulgrana.

Tras unas primeras "24 horas locas", en las que aterrizó en Estambul, conoció a sus jugadores y se apuntó su primera victoria en Euroliga por 86-74 ante Mónaco, Jasikevicius y sus jugadores tampoco fallaron el fin de semana, imponiéndose al Turk Telekom por 99-71 en partido de Superliga turca.

Pleno de victorias tras su llegada a Fenerbahçe

Y anoche ante Zalgiris, Saras logró su tercera victoria en tres partidos tras imponerse por un ajustado 80-78 en el que se vivió una de las canastas más 'imposibles' de la temporada, un 2+1 de Tyler Dorsey que sirvió para asegurar el triunfo.

La 'bronca' de Jasikevicius a la prensa lituana

Con la visita de Zalgiris a Estambul, varios fueron los periodistas lituanos que viajaron al partido para hablar con Jasikevicius y esta nueva etapa como entrenador que justo acaba de empezar. Saras 'riñó' a varios medios al considerar que no habían sido profesionales y habían arrojado información falsa sobre su futuro y supuestas ofertas. "Este año no tenía idea de entrenar a algún equipo a pesar de las informaciones que salieron. Os enfadáis mucho cuando os lo dicen, pero necesitáis ser más responsables", comentó Saras.

El silencio de Saras tras su salida del Barça

Una de las respuestas más esperadas y sobre la que Jasikevicius guardaba silencio era sobre su adiós del Barça. Más allá de un escueto mensaje en sus redes sociales "Culers, estoy muy agradecido por vuestro apoyo todos estos años", el técnico no se había pronunciado sobre como se habían llevado a cabo las negociaciones sobre su renovación como entrenador del Barça, algo que finalmente se acabó frustrando. Pese a que decidió morderse la lengua, Saras no dudó y lanzó un 'dardo'.

Las palabras de Jasikevicius

"Ni siquiera quiero hablar del Barça. Tal vez llegará el momento, y entonces diré algo. Pero me enseñaron que, si no tienes algo bueno que decir, es mejor no hablar", comentó en una charla con los compañeros de 'Basketnews'.

Laporta avala el cambio de entrenador

La respuesta se une a las palabras pronunciadas por Joan Laporta en las últimas horas, donde justificaba el cambio en el banquillo azulgrana y la llegada de Roger Grimau para sustituir a Jasikevicius: “Sin desmerecer a los anteriores, pensábamos que se tenía que hacer un cambio y Grimau lo está haciendo muy bien. Tenemos depositadas muchas esperanzas en él”.