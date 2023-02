Garbajosa: "No hay nada entre Sergio Scariolo y el Real Madrid"

El presidente de la FEB repasó la actualidad del baloncesto español en una entrevista a 'EFE' "Tengo una relación personal y profesional muy cercana con Sergio, con su entorno, con su agente, con su familia... no hay nada", dijo

Jorge Garbajosa afronta al frente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) el año en el que esta celebra su centenario. Toda una responsabilidad, más teniendo en cuenta el gran momento que atraviesan las diferentes selecciones nacionales. Sobre esta celebración se refirió en una entrevista a 'EFE' el madrileño. "El trabajo está siendo muy satisfactorio. Hay éxitos, credibilidad, esa tendencia a la excelencia que queremos en la Federación. Generar ilusión nos da gasolina, nos da la vida en un año, y los que vienen, tan importantes como los que tenemos por delante", apuntó.

En las últimas horas, aumentados tras la eliminación copera del Real Madrid se ha despertado la bestia de los rumores en torno a la continuidad de Chus Mateo al frente del banquillo merengue. Una de las alternativas que suenan es Sergio Scariolo, actual seleccionador español. "Cuando transatlánticos como Real Madrid y Barcelona no consiguen sus objetivos siempre salen este tipos de rumores, es normal. Yo tengo una relación personal y profesional muy cercana con Sergio, con su entorno, con su agente, con su familia... no hay nada. No hay ninguna cosa por la que preocuparnos, ni siquiera por la que ocuparnos. Si lo hay, lo hablaremos. Cuando la cosa parecía más fea en el caso de su fichaje por Toronto, dije que había que ser creativos y encontrar soluciones que nos dejaran satisfechos a todos. Lo hicimos entonces y si llega el momento, las volveremos a encontrar", dijo el presidente federativo.

Jorge Garbajosa elogió a Unicaja de Málaga, vigente campeón de la Copa del Rey. Sobre el torneo disputado en Badalona reconoció que ha servido a mejorar la competitividad del baloncesto español: Los aficionados de Real Madrid, Barcelona o Baskonia estarán decepcionados pero mirando la globalidad en nuestro baloncesto, son buenas las alternativas de poder.

En cuanto a las opciones de Pau Gasol de ingresar en el Hall of Fame de la NBA, el de Torrejón admitió: "La dimensión como jugador de Pau y su dimensión social creo que le hacen ser perfecto. Ha conseguido retos a nivel deportivo en la NBA, pero también se ha involucrado en proyectos sociales. Ahora es imagen como representación muy enfocado al baloncesto femenino, también como embajador de las Copas del Mundo de FIBA... eso le convierte en una persona de dimensión 360, lo que hace de él un candidato ideal para ser miembro de tan prestigiosa organización".