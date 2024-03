Chus Mateo: "Nos espera un Palencia envalentonado"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que "la mentalidad es buena independientemente del cansancio" que han acumulado después de jugar una serie de partidos fuera de casa de forma consecutiva, el siguiente de ellos en la Liga Endesa contra el Zunder Palencia este domingo.

"Es obvio que cuando juegas fuera de casa tan seguido hay muchos viajes y partidos exigentes. Todos los que hemos jugado, tres de Euroliga y el de Unicaja, te desgastan mucho. Gracias a Dios han ido saliendo bien a nivel de resultados y eso te da cierto margen. Pero la mentalidad es buena, independientemente del cansancio. Hay que luchar contra ello y mantener la atención", señaló acerca de los suyos, que en su choque más reciente ganaron en la pista del Partizan de Belgrado en la Euroliga.

"Lo que más me preocupa es que seamos capaces de mantener la competitividad. Es la última salida antes de volver a casa y han sido dos semanas muy productivas. A nivel de resultados, nos ha clarificado mucho esa lucha. Pero es un arma de doble filo, tenemos que seguir peleando", dijo.

Espera un Palencia complicado

Los suyos encaran el choque liguero después de ganar en la jornada previa de la competición al Unicaja en Málaga, un duelo importante en la lucha por ser campeón de la temporada regular: "Tenemos que dar valor a la victoria que logramos ante Unicaja y ser serios, hacer un buen trabajo contra el Palencia, que seguro nos va a poner las cosas difíciles".

Del este último indicó: "Está claro que ha cambiado mucho en los diez partidos que Luis Guil ha dirigido al equipo. Ha sacado cuatro, tres de ellos son victorias en casa. Es un equipo que en casa va a poner muchísima energía y que seguramente querrá aprovechar la sensación de que nosotros podamos no tener el 100% del depósito lleno".

"Tenemos que estar atentos, jugar con paciencia y evitar pérdidas en campo contrario que puedan favorecer sus canastas fáciles. Es importante que la mentalidad mañana sea la adecuada y sepamos lo que nos jugamos, lo importante que es refrendar la última victoria en Liga Endesa ganando en un campo difícil", añadió.

En esa línea, apuntó: "Siempre pasa al final de la Liga Regular que hay equipos que están a media tabla y que a lo mejor no tienen tanta exigencia o necesidad como tienen los de abajo por salvar la categoría. Los equipos de abajo no tienen nada que ver con el inicio de temporada, se crecen, pelean e intentan dar el do de pecho en estos partidos. Seguramente, nos vamos a encontrar un Palencia envalentonado".