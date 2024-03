Edy Tavares ya piensa en su regreso a la NBA

La renovación de Edy Tavares por el Real Madrid está siendo uno de los grandes desafíos del club blanco esta temporada. Avanzando a buen ritmo a nivel deportivo, la faena se acumula en los despachos del equipo madridista, con media plantilla con su futuro por definir.

Junto al pívot caboverdiano, terminan contrato este próximo verano Mario Hezonja, Vincent Poirier, Fabien Causeur, Sergio Llull, Sergio Rodríguez y Rudy Fernández, y la política económica del club es clara, no superando el millón y medio de euros neto por campaña, y los recursos, limitados.

Tavares, uno de los jugadores más dominantes del continente en ambos lados de la pista, ha sido uno de los grandes 'culpables' de los éxitos del Real Madrid en los últimos años, y, con 32 años recién cumplidos, aspira a firmar uno de sus últimos grandes contratos, acorde al rendimiento mostrado en cancha.

Panathinaikos, la gran alternativa en Euroliga

Equipos Euroliga como Panathinaikos ya han dejado claro que podrían aumentar las cifras de la propuesta del Real Madrid. El encaje del caboverdiano en el conjunto ateniense, combinando la posición de '5' con Mathias Lessort podría permitirle a Ergin Ataman, contar con una pareja interior temible.

Su pasado en la NBA

Pero Tavares no se cierra puertas, y explora un posible regreso a la NBA, liga en la que compitió entre 2015 y 2017, en Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers y varias participaciones en equipos de la G-League. En la liga americana no escapan al potencial de un Tavares que podría ser muy importante con sus dos metros y 20 centímetros y mucho más maduro que en su primera etapa, si bien es cierto que su poca amenaza en el tiro, y la regla de los tres segundos defensivos, inexistente en el baloncesto FIBA, podría jugar en su contra.

Edy Tavares, campeón de la Copa del Rey con el Real Madrid este 2024 / EFE

Las pretensiones para regresar a América

El portal 'Basketnews' ha arrojado algo de luz a la voluntad de Tavares de regresar a la NBA y las condiciones que deberían darse para volver a cruzar el Atlántico. De entrada, el jugador buscaría una 'mid-level exception' en la que percibiría unos 12,5 millones de dólares por temporada. Eso sí, no a cualquier precio a nivel competitivo, ya que Tavares buscaría un equipo competitivo en el que pueda gozar de un rol importante, algo que no se dio el curso pasado tras el interés en su llegada por parte de los Portland Trail Blazers, y que no era sencillo con contrato en vigor.

Sin prisas desde la agencia libre

Esas cifras son prácticamente inasumibles en Euroliga, y quedará por ver si Tavares consigue esa oferta que le puede 'inundar' de millones. Lo que sí que es seguro es que el caboverdiano no tendrá ninguna prisa, desde su agencia libre, en elegir la mejor opción, a la espera de que el Real Madrid se acerque a sus pretensiones, o bien, su etapa como jugador blanco se cierre al final de esta campaña.