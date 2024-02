La amenaza a Heurtel: o se marcha de Rusia o no jugará los Juegos Olímpicos

En cuanto avanzan los días, más son las noticias sobre los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en París del 26 de julio al 11 de agosto. Ahora, es turno para el jugador de baloncesto, Thomas Heurtel, que podría perderse el gran evento.

La Ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castera, ha amenazado a Heurtel de quedarse fuera de la convocatoria con el combinado nacional si sigue jugando en su actual equipo, el Zenit de San Petersburgo de Rusia. Esta decisión se explica en el contexto de la guerra entre el país ruso y Ucrania.

El jugador ya ha reaccionado a este mensaje en una entrevista en 'SKWEEK Show by Tony Parker': "No hablé con Jean-Pierre Siutat (presidente de la Federación Francesa de Baloncesto). Hablé sobre ello con Boris Diaw (director general de la Federación) y Vincent Collet (seleccionador francés). Me dijeron que si sigo en San Petersburgo y todavía tengo contrato con ellos para la próxima temporada no podré ir a los Juegos de París".

El exjugador del Barça o Madrid también se quiso defender explicando que "es posible que la Ministra no sepa cómo funciona el mercado". "Tengo que firmar en otro sitio antes de que el equipo olímpico sea anunciado, pero eso va a ser en abril. No creo que haya un jugador en el mercado que firme su siguiente contrato en Europa antes de junio. Y yo todavía tengo una opción por un año más, con lo que sería ilegal", expuso el francés.

Thomas Heurtel jugó el pasado Mundial con la selección francesa justo antes de firmar por el Zenit. Durante su primera temporada en Rusia, ya llegó a afirmar que "estoy haciendo mi trabajo... como si tuviera un arma y fuera a pelear".