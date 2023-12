Satoransky: “Hay que cambiar el 'chip' y que la defensa sea clave para ganar”

Tomas Satoransky vive su segunda campaña con el Barça después de su regreso de la NBA. El checo se siente a gusto Roger Grimau y cree que el equipo debe volver a su mejor versión defensiva “porque es la que acaba dando los títulos”.

¿Está siendo complicado afrontar tres partidos por semana?

No sé si nos hace daño jugar tan seguido, pero lo cierto es que el calendario tiene influencia en el rendimiento del equipo. Yo creo que estamos bien. No puedo quejarme porque tuve descanso el fin de semana en Zaragoza y recargué las baterías un poco. La verdad es que el calendario se empieza a parecer al de la NBA.

Si es un calendario NBA, a ti no te viene de nuevo...

No, pero la importancia de los partidos es mucho más grande y aquí pasan cosas cuando pierdes un partido y especialmente en Euroliga donde cada encuentro se juega al límite y ahora estamos en una posición en ACB donde cada duelo también importa para la Copa.

La ventaja es que vienen tres partidos en casa donde estáis siendo muy fuertes...

Si, el Palau siempre nos da un punto más, los aficionados nos ayudan y estamos muy acostumbrados de jugar ahí y ponemos más presión en defensa. Espero que aguantemos ganando los tres partidos de mucho nivel. BAXI está jugando muy bien y ya nos acordamos de cómo nos exigió en la Lliga Catalana. Será un reto difícil.

Satoransky se siente muy cómodo con Grimau, aunque reconoce que con Saras también / VALENTI ENRICH

Mantener la concentración

¿Cuesta mantener la concentración cuando todos los partidos son importantes?

Sí, pero no debe servir de excusa. Nosotros tenemos que encontrar la manera de mantener la concentración en los partidos de miércoles o viernes. En Zaragoza o Murcia, que perdimos tras doble jornada de Euroliga. Tenemos que encontrar esa energía que reconozco, a veces falta y afecta a la concentración. Saras decía el año pasado que teníamos que empezar machacando al rival y tenía razón, porque si te falta la energía y hay que ponerla toda en pista desde el primer minuto.

No parece que sea un problema ofensivo ya que anotáis mucho...

Si, es verdad que cuando perdemos es que no hacemos nuestro trabajo en defensa, como ocurrió en Zaragoza. Creo que les damos mucha confianza en el uno contra uno al rival, y quizá nos falta jugar más duro. Hay que cambiar el chip para que la defensa sea siempre lo más importante porque no solo ganas partidos sino también ligas.

El entrenador siempre os pide el compromiso defensivo. ¿Por qué falla?

Hay que hacerlo, pero viene un poco con la concentración y estamos pidiendo a los nuevos de conocer más los jugadores y sus personalidades, y usarlo en defensa. La dureza que mostramos ante Fenerbahçe en la segunda mitad no se puede mantener siempre pero hay que encontrar una línea de regularidad en este aspecto.

"En la Euroliga, mejor de lo que esperaba"

Llevamos una tercera parte de la temporada. ¿El equipo está donde pensabas?

No me gusta hacer valoraciones o resúmenes con la competición en marcha. En la Euroliga estamos bien, mejor de lo que esperaba. Tuvimos un calendario difícil al principio y nos ayudó las victorias en la gira más larga y cogimos la confianza y con el Palau, estamos jugando el mejor baloncesto. La Liga ACB demuestra que es la más fuerte de Europa.

Satoransky es una pieza básica en los esquemas de Roger Grimau / VALENTI ENRICH

¿Derrotas en pistas como Murcia y Zaragoza duelen ahora en la clasificación?

Si claro, pero es que son rivales con buenos jugadores, que tienen toda la semana para prepararse y juegan bien, y les convierte en rivales muy complicados. Hay que cerrar los partidos mucho antes.

Grimau os da descanso, rotando al equipo. ¿Eso os gusta?

La verdad que no siempre. Con el calendario en mano, sientes que el cuerpo necesita un poco más de descanso ya que estuve en todos los partidos y con muchos minutos. El parón se agradece pero cuando empieza el partido sufres. Aunque algún jugador sí que pide descanso (sonríe). La temporada es larga y hay que dar refresco a todos.

Paulí, un 'refresco' para la dirección

¿Cómo ves la dirección del equipo con Paulí en esa posición?

En los dos últimos años nos ha estado ayudando mucho con Rokas y creo que es uno de los jugadores que mejor estaba entrenando desde el principio y se merecía minutos. Entiendo que era difícil tener continuidad pero siempre está preparado. No es fácil pasar de escolta o alero a base. Siempre está muy metido, y crea mucho ambiente.

Me sentí bien con Saras y también me siento cómodo con Roger. Son dos personalidades diferentes y los dos me piden cosas parecidas sobre la pista

¿Personalmente te ves en un papel parecido al año pasado?

Tanto Jasikevicius como Grimau me pedían lo mismo. Lo que cambia es que mi estado físico es muy diferente. El año pasado quería ser más agresivo pero el tobillo no me dejaba y este año, me siento súper bien desde el principio con el descanso del verano. Veo que el cuerpo responde bien y con un poco más responsabilidad después que se fuera Mirotic.

Tener al lado a otro Nico también debe dar más tranquilidad....

Desde luego. Tenemos muy buena química, yo le llamo un genio. No siente nunca muchos nervios en los partidos. Lo que está haciendo en la Euroliga es impresionante y es el gran faro en ataque con su juego.

Ante el Armani, sin Mirotic

Has hablado de Mirotic. ¿Hubieras preferido que estuviera en el partido del viernes?

Si, desde luego. Como jugador rival me alivia, pero no quiero que se lesione nadie. Me hubiera gustado ver cómo responde el Palau porque dejó muchos momentos y recuerdos aquí. Yo creo que hubiera recibido una gran ovación. Seguro que él hubiera querido jugar.

Satoransky atendió a SPORT en la Ciutat Esportiva tras el entrenamiento de este martes / VALENTI ENRICH

¿Te sorprende que el Armani Milan esté tan abajo en la clasificación?

Si, eso demuestra lo competitiva que es la Euroliga. Me sorprende que perdieran algunos partidos al final, con la plantilla que tienen.

¿La derrota ante el Virtus os hizo daño?

Los partidos son muy largos, y cuando ganas de 16 puntos muy pronto, no significa mucho. Lundberg estuvo muy inspirado. No lo tiramos, pero al final perdimos por pequeños detalles y acciones. Quizá nos faltó esa concentración para frenar a Shengelia. No fue la mejor semana.

Saras o Grimau, sin favorito

Llegaste con Saras y ahora cambias de técnico. ¿Estás cómodo con Roger?

Me sentí bien con Saras y también me siento cómodo con Roger. Son dos personalidades diferentes. Es difícil encontrar personalidades como Saras, al estilo de Obradovic, que son muy exigentes. Pero hay cosas similares que buscamos en basket. Con Saras, me vino bien cuando volví a Europa porque tenía que ponerme las pilas y estoy bien con Roger. Personalmente, me piden cosas similares. Hacemos cosas en ataque y defensa algo diferentes...

Ves al Madrid un paso o dos por encima del resto?

Están jugando muy bien y hasta el momento es el mejor equipo, sin duda

Os volveréis a encontrar muy pronto…

Ante el Madrid nunca es un partido más, pero tampoco nos volveremos locos si no logramos romper la mala racha con ellos. Campazzo les ha dado mucha intensidad y tienen una gran confianza aunque la temporada es muy larga...