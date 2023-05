Dos semanitas de ‘pretemporada’ para el Barça

Tras sentenciar la clasificación en tres partidos tiene más margen para preparar la Final Four Fuenlabrada, Obradoiro y Baskonia son los tests del Barça antes de afrontar la Final Four

Lo más gratificante de certificar el pase a la Final Four en solo tres partidos es sin duda la clasificación en sí misma. Pero hay un efecto colateral que staff técnico y plantilla seguro que agradecen encarecidamente y es el número de días libres que quedan para preparar el partido de semifinales de la Final Four, que será el 19 de mayo en el mismo escenario donde el Barça certificó su clasificación, el Zalgiris Arena. Libres quizás no sería la palabra, pero de mucha menos presión seguro.

El Barça cuenta pues con dos semanas hasta la cita más importante en el horizonte que se convertirán en una especie de pretemporada donde compaginarán entrenamientos con partidos de la Liga Endesa, donde el Barça es líder empatado con el Baskonia.

El Barça tiene dos semanas hasta volver de nuevo al Zalgiris Arena | FCB

Concretamente el Barça tiene tres citas antes del duelo de semifinales de la Final Four que será ante el ganador de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Partizan de Belgrado que este jueves los blancos empataron 2-2 y se decidirá en el WiZink Center el próximo martes día 9.

Dos enfrentamientos asequibles

Tras tres días sin competir, el primer enfrentamiento ‘liguero’ será el próximo domingo ante el Fuenlabrada en el Palau (17.00 horas). El conjunto madrileño es último en la clasificación y ya está descendido con lo cual el duelo será algo así como un entrenamiento de calidad para los hombres de Jasikevicius donde además el entrenador podrá aprovechar para dar minutos a los menos habituales y que estén con más ritmo de competición en la Final Four.

Vesely ha sido determinante en el play-off, ahora tiene unos días de 'descanso' | FCB

Tras este partido, la plantilla dispondrá de cinco días para preparar la siguiente cita, que será de nuevo en el Palau frente al Monbus Obradoiro, un partido que en principio tampoco aparenta exigencia máxima puesto que el cuadro gallego que entrena Moncho Fernández tiene prácticamente la permanencia asegurada a falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular de la Liga Endesa.

El Baskonia, un buen test

Dos días después de medirse al Obradoiro llega el único desplazamiento del Barça antes de la Final Four. Los azulgranas viajarán a Vitoria en el que será un partido de altos vuelos con el liderato en juego. El Cazoo Baskonia será un buen test para preparar el duelo de semifinales ya que estamos hablando de un equipo de Euroliga que exigirá al Barça máxima concentración.

A partir de ahí, cinco días para la gran cita de Kaunas donde el Barça buscará su tercera Euroliga en su tercera Final Four consecutiva.