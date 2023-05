Saras: "La Final Four suena bien, es donde queríamos estar"

"Es mi primera Final Four y estoy muy contento, porque voy a luchar por ganar la Euroliga con el Barça", dijo Satoransky "El equipo ha luchado mucho y en los dos últimos cuartos tuvimos más cuidado con la bola", recalcó Jan Vesely

El Barça ha solventado a lo grande los cuartos de final de la Euroliga frente al Zalgiris (66-77) y además por la vía rápida para clasificarse para la Final Four por tercera temporada consecutiva. Por tanto, Sarunas Jasikevicius ha hecho 'pleno' y ahora está a dos victorias de hacer realidad el sueño del tercer título continental azulgrana.

"Hemos movido el balón de manera extraordinaria en el tercer cuarto. Nuestro baloncesto es mejor cuando jugamos así de rápidos. La Final Four suena bien, es donde queríamos estar. Ojalá se recuperen los que están tocados (sobre todo por Cory Higgins) y nos vaya bien en precisamente aquí en Kaunas", comentó el técnico lituano.

"En general estoy muy feliz con mi equipo. No ha sido fácil encontrar la consistencia después de primer partido, que ganamos quizá demasiado fácil. Los jugadores han entendido bien que el Zalgiris apretaría y ya lo hizo en el segundo partido, han luchado y lo han dado todo. Hemos estado mejor en la segunda parte", añadió un Saras realmente satisfecho y con la confianza que le da el gran momento del equipo.

El Barça celebró la clasificación en el vestuario | FCB

Tomas Satoransky volvió a confirmar su gran momento de juego con otro excelente encuentro. "Hemos mejorado sobre todo en ataque en la segunda parte. Tuvimos que luchar mucho. Respetábamos mucho al Zalgiris y por eso hemos podido estar tan intensos. En el tercer cuarto me he visto bien desde el triple, estaba con confianza y he tomado la responsabilidad", señaló el checo.

"Es mi primera Final Four y estoy muy contento por poder luchar por ganar esta Euroliga con el Barça. Hemos estado muy bien en toda la serie contra el Zalgiris. Cuando ellos han querido apretar hemos estado muy sólidos y defendiendo a gran nivel. Hemos aguantado muy bien su presión", añadió el exjugador de la NBA.

Otro de los destacados aunque no al excelso nivel del segundo partido fue Jan Vesely, quien no se vino abajo cuando falló tres tiros seguidos de esos que no suele perdonar. "En los dos últimos cuartos hemos tenido más cuidado con la bola, el equipo ha luchado mucho y creo que hemos sido más duros", confesó el pívot.

Saras y Vesely felicitan al resto del equipo | FCB

"Quiero dar la enhorabuena al Zalgiris por su gran temporada. En esta serie han vuelto a demostrar lo buenos que son y nos han obligado a ir al límite. Ahora ya estamos en la Final Four y en dos semanas volveremos a Kaunas para pelear por ganar este título", añadió el checo.

Por último, el técnico local Kazys Maksvytis admitió la superioridad del Barça en estos cuartos de final. "Ellos son demasiado fuertes para nosotros. Lo hemos dado todo, pero nos han ganado tres partidos y estarán en la Final Four. Por supuesto cuando vienes de perder es un poco diferente, pero nuestra temporada ha sido increíble, con una afición increíble y unos jugadores increíbles. Espero que la siguiente temporada sea mejor con la experiencia que hemos cogido", indicó el lituano.