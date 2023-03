Portis recuerda su puñetazo a Mirotic: "No fue la primera vez..."

El actual jugador de los Bucks recuerda como fue la pelea con el '33' del Barça en 2017 Mirotic acabó en el hospital con una doble fractura en la cara y a Portis le suspendieron ocho partidos

Han pasado prácticamente seis años de la terrible pelea que protagonizaron Nikola Mirotic y Bobby Portis durante un entrenamiento en los Chicago Bulls, a pocos días de que arrancase la temporada NBA.

Tal y como explicaron en su día los dos protagonistas, ambos jugadores se enzarzaron en una pelea en la que el actual jugador del Barça salió peor parado, recibiendo una serie de puñetazos en la cara que le causaron una doble factura y le mandaron directamente al hospital. Mirotic estuvo de baja prácticamente dos meses, mientras que Portis fue suspendido ocho partidos por los Bulls.

Con su etapa en la NBA cerrada, Mirotic sigue disfrutando del baloncesto en Europa, donde demuestra que es uno de los mejores jugadores del continente. Portis, en cambio, afronta su octava temporada en la liga y lo hace en los Milwaukee Bucks, equipo con el que busca su segundo anillo de campeón de la NBA tras el logrado en 2021.

Portis: "Mirotic vino hacia mí y me empujó"

En las últimas horas, Portis pasó por el podcast 'The Old Man and The Three' del ex jugador J.J Redick y Tommy Alter, y recordó el incidente con Mirotic y como le marcó y afectó a su reputación: "Fue una discusión que se produjo en la cancha. Estábamos entrenando, él anotaba, yo también, él volvía a anotar y yo igual. Él estaba como 'yo, yo', yo' y aquello no me gustó. Entonces Mirotic corrió hacia mí y me empujo", describe un Portis que no entra en excesivos detalles sobre la agresión que mandó al hispano montenegrino al hospital.

"Todos nos peleábamos en los Bulls, era la cultura del equipo"

Portis también admite que no era la primera vez que había una pelea en el equipo: "Todos hicimos eso en los Bulls, era la cultura y todos nos peleamos un poco", y también explicó como fueron esos momentos posteriores al incidente. "Fue una de esas cosas que fue una lección de vida para mí. Me hizo mejor como persona y como jugador de baloncesto. Cuando regresé de la suspensión tenía que mostrarle a la gente lo que valía y que realmente podía jugar. Fue una bendición disfrazada de verdad. Aunque durante ese tiempo, se empañó mi nombre, reputación e imagen", admitió.

La intrahistoria de su fichaje por los Bucks

La pelea con Mirotic le pudo cerrar las puertas de la NBA a Portis, pero entonces aparecieron los Bucks, con una intrahistoria de lo más curiosa: "Llamé a Giannis Antetokounmpo y le dije que podría ser parte de las aspiraciones que le faltaban al equipo para lograr el anillo. Siempre le estaré agradecido a Milwaukee la posibilidad de venir a esta ciudad, de limpiar mi nombre y mi imagen y poder demostrar a mis compañeros que soy más de lo que los medios de comunicación decían de mí", concluyó.