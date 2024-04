La polémica arbitral en el clásico: "¡Facu, no podemos estar todo el rato hablando!"

Como ya viene siendo costumbre, el departamento de comunicación de ACB ha puesto un micrófono a uno de los árbitros en el clásico de Liga Endesa celebrado esta última jornada entre Barça y Real Madrid, que se apuntaron los de Roger Grimau por 85-79, en el segundo triunfo de los azulgranas ante los blancos en el Palau, tal y como ocurrió a principios de año en Euroliga.

En esta ocasión, le tocó a Carlos Peruga portar un micrófono para trasladar, en primera persona, todo lo que tiene que vivir la tripleta arbitral en un duelo de alto voltaje como son los clásicos.

En el vídeo, de algo más de cuatro minutos y medio de duración, se aprecia la dura tarea que tienen los árbitros ya desde el inicio del choque. Una de las primeras acciones polémicas fue una falta en ataque señalada a Nikola Kalinic, tras rodear con su brazo a Dzanan Musa. "Es lo que creo", le comentó Peruga al alero serbio. "Hay un mínimo contacto y sobreactúa, no es flop, ya se lo he dicho, pero déjame a mí", le decía a Nico Laprovittola, tras protestar la decisión.

"Tavares lo hace en cada partido"

"En el rebote, Tavares me da el codazo. Ya se que es difícil verlo, pero es que lo hace en cada partido", le comentaba Álex Abrines a Peruga, tras la lucha por un rebote. "El contacto, no lo he visto, no sé a qué te refieres, igual no es ni falta", le contestó el árbitro.

Jabari Parker, ante Gabriel Deck / Dani Barbeito

La primera petición a Campazzo

Uno de los protagonistas del vídeo fue un Facundo Campazzo que siempre va al límite, también en la protesta. En una primera ocasión, Peruga parece decirle "Facu, que nos dejes hacer nuestro trabajo", si bien es cierto que la última palabra, por desgracia, se corta. "Tienes razón, tienes razón", le comenta el argentino, si bien es cierto que no iba a ser la última vez que ambos protagonistas iban a intercambiar palabras.

"Escúchame, no podemos estar todo el rato hablando"

"Estoy recibiendo muchos bloqueos en movimiento, esa es mi queja", le comentó de nuevo el argentino. Peruga, 'agotado', no le quedó otra, en una jugada posterior, a pedirle que cesara con sus quejas: "Escúchame, no podemos estar todo el rato hablando", le espetó.

La charla con Grimau

También quedó registrado un momento con Roger Grimau. El entrenador del Barça preguntaba si los jugadores blancos estaban avisados por simular, y Peruga le contestó si "los jugadores no tenían derecho a caerse. Están avisados, ya lo sabes, tienen derecho a perder el equilibrio".

"Ricky, ¿qué haces?"

Ricky Rubio también fue protagonista en un momento del vídeo, al tratar de arrebatar el balón a Edy Tavares tras una falta del caboverdiano. "Es la regla", comentaba el '9' azulgrana. "¿Qué haces? ¡Calma! La regla después de falta, no, Ricky", le comentó Peruga. "No me la sé, me la tienes que explicar", respondió Ricky. "Pero no se la quites al compañero, es lo que te digo, que se la has quitado. Eso genera tensión y hay mucha tensión", justificó el árbitro para zanjar el asunto.

Darío Brizuela pide explicaciones en el Barça - Madrid de ACB / Dani Barbeito

Llull, indignado

Tras la quinta personal y consiguiente expulsión de Vincent Poirier, Sergio Llull fue a pedir explicaciones a Peruga: "Nos echa a Edy, ahora pitamos la técnica a tres minutos (del final) cuando su banquillo está levantado todo el partido y ni le habéis avisado, es increíble". Tras unos segundos de silencio, el árbitro se dirigió al '23': "Sergi, si no colaboramos... Esto no es fácil. Vamos a colaborar entre todos", le acabó comentando también a Chus Mateo.

Una demostración más que pone en valor la difícil tarea que lleva a cabo el equipo arbitral en cada partido, y que acaba prácticamente con la misma reflexión: no es nada fácil impartir justicia en una cancha de baloncesto.