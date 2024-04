Barça, ¡créetelo!: Este Madrid no es invencible lejos del Palau

Nico Laprovittola y Tomas Satoransky, dos de los pesos pesados del Barça / EFE

Retrocedamos en el calendario poco más de tres meses. Volamos al 3 de enero de este 2024, cuando el Barça recibía al Real Madrid en el Palau Blaugrana. Lo hacía en uno de los momentos más críticos de la temporada, tras haber cerrado un diciembre fatídico que culminaron con dos destrozos en Mónaco y Málaga.

El conjunto azulgrana estaba con el agua al cuello con un inicio de temporadas más que esperanzador, pero que se estaba tornando muy oscuro. Y aquella noche, ante el "mejor rival que podían tener" en palabras de Roger Grimau, el Barça dio un paso al frente y logró una victoria solvente por 83-78, en un partido en el que Jan Vesely se fue hasta los 27 puntos, y en el que los azulgranas lograron poner fin a tres derrotas consecutivas esta misma campaña.

Un arranque sin respuesta blanca

Este domingo, tres meses después, el Barça ha vuelto a zarandear al conjunto blanco, al que, por momentos, llegó a superar por más de 20 puntos de diferencia en el marcador, para acabar venciendo, en partido de Liga Endesa, por 85-79. Un encuentro que dominó el conjunto de Grimau durante prácticamente los 40 minutos, y que tuvo en Nico Laprovittola, a un jugador imparable, que se fue hasta los 25 puntos, con cinco triples, y que confirma que llega en plena forma al tramo decisivo de la temporada, con la Euroliga y la ACB en juego.

¿Posible cambio de dinámica?

El Real Madrid sigue dominando en el marcador particular con cuatro victorias, por dos de los azulgranas. Los de Chus Mateo han sumado dos triunfos, tanto en Supercopa Endesa como en Copa del Rey, que acabaron con la consecución de ambos títulos. En Málaga, con la disputa del torneo copero, el Barça acabó naufragando en la orilla, pero tras ese triunfo a principios de año, más el logrado en las últimas horas, empieza a indicar ya un más que posible cambio de dinámica. El conjunto blanco ha perdido brillo en este segundo tercio de temporada, pero sigue siendo el gran favorito para los dos torneos que quedan por disputar. Ahora bien: no son invencibles, algo que en diciembre sí que ocurría.

La afición azulgrana vibró con la victoria del Barça ante el Madrid / Dani Barbeito

El fortín del Palau

El Barça goza en el Palau, especialmente en Euroliga, de su zona de confort. Con todos los partidos de fase regular ya disputados como locales, los azulgranas tan solo han caído ante Olimpia Milano y Mónaco. Un escenario donde también ha perdido por partida doble el Real Madrid.

El gran desafío para el Barça

Eso sí, en el Wizink, en Murcia y en Málaga, el Barça no ha sido capaz de derrotar al conjunto blanco, y ahí es donde está el gran desafío de Roger Grimau y sus jugadores en lo que queda de temporada. Ya sea en una hipotética Final Four en Berlín, o en algún cruce del playoff de la Liga Endesa, el conjunto azulgrana debe trasladar esa solidez en el juego, ese temple y esa regularidad, tanto en ataque como en defensa, para tratar de levantar alguno de los títulos grandes de esta campaña. Y pinta a que el Madrid estará de por medio en esa batalla. No es una misión imposible, ya que este Barça ha ganado en pistas tan complicadas como la de Olympiacos, Partizán o Zalgiris.

El mensaje que ha mandado el equipo a la afición es claro: este equipo le puede competir a cualquier equipo, y soñar con títulos es algo muy real. Eso sí, bendita llegada, la de Ricky Rubio. Para un 'enfermo' de las estadísticas como este autor, ese +21 en el apartado +/- es pura canela. ¡Más minutos para el mago de El Masnou!