Las preocupaciones del Madrid tras la 'frustrante' derrota en el Palau

El Real Madrid regresó a casa este pasado domingo tras encajar la segunda derrota de la temporada ante el Barça en el Palau por 85-79, y sin el liderato en la Liga Endesa, en manos de Unicaja tras los resultados de esta jornada.

El conjunto blanco contó con una ligera ventaja en los primeros minutos de encuentro, pero la reacción azulgrana hizo que el marcador pasase del 3-7 al 27-9 con el que prácticamente se cerró el primer cuarto. Un parcial de 24-2 del que ya no se pudo recuperar el conjunto de un Chus Mateo que no fue capaz de dar con la tecla para frenar el acierto exterior de un Barça desatado, especialmente en la primera mitad.

Como ocurre prácticamente siempre, el Real Madrid no le perdió la cara al partido: en el tercer cuarto fue capaz de remontar la mitad de desventaja con la que se marchó al descanso (55-43), y en el último periodo se llegaron a poner a tan solo un punto (64-63), pero la remontada no fue posible tras un buen final de partido ejecutado por Roger Grimau y sus jugadores.

Dos derrotas seguidas para perder el liderato ACB

La derrota en el Palau tan solo es la quinta de la temporada en Liga Endesa. Eso sí, la segunda consecutiva, tras caer en casa ante Manresa, para un equipo que había arrancado la ACB con 16 triunfos en los primeros 17 encuentros, tan solo con el pinchazo en Málaga, actuales líderes. El conjunto blanco acusa la exigencia de un calendario demoledor, que ya supera los 60 partidos desde principio de campaña, y que ya empieza a afectar en las piernas de los jugadores, algo lógico.

Guerschon Yabusele, en una de sus protestas a los árbitros / Dani Barbeito

El tremendo 'cabreo' de Llull al descanso

No es tan habitual ver a Sergio Llull tan cabreado con los medios de comunicación. El '23' balear, un jugador caliente, al que las cámaras ya captaron abroncando de lo lindo a Mario Hezonja en la final de Copa, igual que las posteriores explicaciones, no tuvo ningún problema en lanzar un discurso incendiario en la intervención ante la televisión del partido. "El Barça no te puede sorprender y menos aquí, en su casa. La manera en la que hemos salido es simplemente vergonzosa y hay que hacérselo mirar", comentaba Llull justo antes de marcharse a vestuarios. En la segunda mitad, jugó menos de siete minutos entre los dos cuartos. Un Llull, que por cierto, trató de ocultar hace unas semanas una discusión durante un tiempo muerto de Facundo Campazzo y Guerschon Yabusele en la que casi llegan a las manos.

Autocrítica de Chus Mateo

En una línea muy parecida fue Chus Mateo, ante los medios, tras acabar el encuentro. "Nuestra puesta en escena no ha sido la mejor. El primer cuarto ha sido muy flojo a nivel de entender cómo jugarle al Barcelona. Les dejamos correr y jugar al ritmo que querían. Ese arriba y abajo les dio rédito. Nos metieron demasiadas canastas fáciles", admitió, dejando claro que el plan inicial del partido no salió como se esperaba.

Los pívots, desactivados

Tampoco tuvo su mejor partido la pareja interior del Real Madrid: tanto Edy Tavares como Vincent Poirier firmaron una anotación muy discreta, y entre ambos, tan solo aportaron 10 puntos. Los dos pívots acabaron expulsados por cometer cinco personales, y la reacción de ambos le pudo costar alguna técnica más, dada la 'energía' empleada en las protestas.

Pendientes de renovar

Tanto Poirier como Tavares acaban contrato esta temporada, y su futuro es incierto. Apagones como el de ayer del pívot francés ante un rival de la entidad del Barça puede hacer que surjan ciertas dudas sobre la inversión a llevar a cabo. Con el caboverdiano, esas incógnitas están ya muy presentes en un jugador que llegó físicamente tocado a la Copa del Rey, que todavía no ha vuelto a recuperar su mejor tono, y que está llevando a cabo la temporada más 'discreta' que se le recuerda desde que aterrizó en el club blanco, mientras que pide un salario mucho mayor al que percibe actualmente.

Hezonja y una mala tarde en el Palau

Clásico aciago ayer para otro jugador que termina contrato y que regresó a su anterior casa, un Mario Hezonja cuya continuidad en el Real Madrid tampoco está nada clara, y que ante su exequipo, se quedó en nueve puntos con una carta de tiro de tres aciertos en 15 intentos. El croata se marcó un 1 de 7 desde el triple y no pudo ayudar a su equipo a revertir una dinámica negativa, que se alarga ya en tres derrotas consecutivas. Hezonja también se indignó tras la derrota sufrida ante Baskonia en Euroliga: "Es una vergüenza lo que hemos hecho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estar feliz? Esto está muy mal", explicó tras el partido.

Mario Hezonja 'explotó' tras la derrota ante Baskonia / EFE

El Real Madrid acabará el curso en Euroliga con el mejor balance de victorias y derrotas en liga regular. En Liga Endesa, tienen los mismos registros que Unicaja a falta de seis jornadas antes de arrancar los playoffs. Los números están ahí y son incuestionables, pero la temporada entra en esa fase en la que conceder cualquier mínimo fallo puede tener consecuencias negativas. Y lo cierto es que hay demasiados factores que agitan esa calma para afrontar con la máxima estabilidad posible la lucha por la ACB y la Euroliga.