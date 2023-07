Todo lo que pierde...y lo que gana el Barça sin Mirotic

El Barça está ultimando el acuerdo para la rescisión de Nikola Mirotic con lo que se pondrá punto y final a la etapa de blaugrana cuatro años después de su llegada La estrella decepcionó en algunos partidos importantes, especialmente en la Final Four, sin conseguir ganar ninguna con el Barça

Con la inminente salida de Mirotic, el Barcelona empieza una nueva etapa en la que no podrá contar con muchas de las virtudes del ala pívot, pero, al mismo tiempo, se ahorrará alguno de los handicaps que acarreaban la figura del montenegrino.

Una de las bazas de Mirotic era su efectividad anotadora y reboteadora, aspectos que han ido a menos con el paso de los años. Tras sumar una media de 20puntos por partido y 5.8 rebotes en ACB la temporada pasada, la actual postlesión la acabó con 12.9 de media en puntos y 4.8 en rebotes. El Barça deberá buscar soluciones anotadoras para paliar esta ausencia a la espera de lo que suceda con Juancho Hernangómez.

De Mirotic también se elogiaba su espíritu en el vestuario, una buena dinámica y buen rollo en el grupo que ayudaba a lo largo de la temporada. Es más, por su pasado en la NBA, y por tratarse del jugador con mayor ‘pedrigrí’ de Europa, Mirotic también daba un plus al equipo en la manera que era tratado el equipo a nivel de imagen europea y tanto en el trato de los colegiados, por ser él alguien respetado y que se hacía respetar.

Solo lider anotador

No perderá el Barça, por no tratarse de una de sus mejores virtudes, espíritu competitivo. Mirotic nunca fue un gran líder para el Barcelona, ese jugador que aparecía cuando más se le necesitaba. Lo hizo puntualmente pero no lo suficiente para un jugador de su nivel. En el recuerdo colectivo están las participaciones del Barça en la Final Four donde hubo partidos en los que Mirotic apareció muy poco.

El más lacerante fue en la última semifinal de la Euroliga ante el Madrid donde el montenegrino, en el partido más importante de la temporada, se quedó en solo tres puntos, y la sensación de incapacidad para reanimar al equipo.

En este sentido, el Barça deberá reestructurarse para que jugadores asuman otros roles y ocupen el espacio y la jerarquía de Mirotic que ahora deberá ocupar posiblemente el pívot Willy Hernangómez.

Así pues, el Barça pierde con la marcha de Mirotic pero su adiós también es una puerta para empezar una nueva etapa, con nuevos líderes en la pista. Porque fuera de ella, para empezar, es el técnico de la casa, Roger Grimau el que debe empezar a marcar el camino.