La contundente reflexión de Van Gaal sobre la destitución de Xavi

Louis van Gaal ha sido preguntado por la destitución de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona en un homenaje a Bobby Robson en Portugal y ha recordado que en el club azulgrana lo más importante es “conseguir buenos resultados”. El extécnico azulgrana ha recordado el caso del propio Robson para justificar que el Barça, a veces, “no es un club lógico”. “Estás obligado a ganar. Este tipo de clubes son así. Quizás es bueno, pero yo no lo pienso”, ha considerado en una entrevista en ‘Sky Sports’.

“En el Barcelona tienes que conseguir buenos resultados. En mis dos primeros años gané el campeonato. En el tercero llegué a las semifinales de la Champions, pero no fue suficiente. Estás obligado a ganar. Este tipo de clubes son así. Quizás es bueno, pero yo no lo pienso. El mismo Bobby Robson tuvo un año exitoso y cambió de funciones dentro del club. Esto tampoco fue lógico”, ha reflexionado sobre el cese de Xavi, al que hizo debutar como futbolista.

Van Gaal ha elogiado a Bobby Robson, un “hombre fantástico” y “muy trabajador”. “Fui su sucesor en el banquillo del Barça. Podría haberse enfadado conmigo cuando fue reubicado como secretario técnico, pero me ofreció su ayuda y estuvo a mi lado. Era un hombre fantástico, muy trabajador. No lo digo porque ya no esté, sino porque lo pienso de verdad”, ha finalizado.