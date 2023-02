Las opciones para sustituir a Jasikevicius

La dirección técnica azulgrana confía en el lituano para que la temporada acabe con títulos, aunque debe estar preparado para su relevo a final de temporada Algunos técnicos que gustan son Joan Penyarroya o incluso el ex blaugrana Jaka Lakovic. Trinchieri también está en el objetivo

La dirección técnica del Barça tiene plena confianza en el entrenador lituano, Saras Jasikevicius, aunque tiene que estar preparado para el relevo del técnico si finalmente la directiva decide no continuar su relación a final de temporada.

De momento, la intención del club es mantener al entrenador al que le dan la oportunidad de ganar alguno de los títulos grandes. En caso de no conseguirlo, su salida parece más que segura.

Una situación que el mismo entrenador entiende, consciente de que si no se consiguen títulos, el trabajo realizado no podrá ser válido.

Explorar opciones

Por ello, Juan Carlos Navarro ya ha empezado a explorar opciones de futuro, y tiene que estar preparado para poder ofrecerle el cargo a alguno de ellos a final de temporada.

De los entrenadores nacionales, uno de los que gusta es Joan Peñarroya, al mando del Cazoo Baskonia y que está realizando una gran campaña después de su paso por el Valencia. Un técnico con experiencia y ya rodado en clubes importantes.

También siguen de cerca el trabajo de Jaka Lakovic, un ex jugador azulgrana que se ha formado en la base del club y que después de asumir el papel de segundo entrenador, ya se fogueó en el Ulm alemán, que eliminó a la Penya de la Eurocup, y este año está al frente del Gran Canaria, al que ha clasificado para la Copa.

¿Pascual de vuelta?

Otro de los nombres que se barajan es el de Xavi Pascual, el último entrenador que logró la Euroliga para el Barça y que lleva dos temporadas en el Zenit de San Peteersburgo. Si la situación del equipo fuera de la Euroliga se alarga, el de Gavà podría considerar volver a casa con otro proyecto para ganarlo todo.

A nivel internacional, además del interés de siempre por el italiano Ettore Messina, que está viviendo esta temporada un calvario en el Armani Milan, también gusta otro italiano, Andrea Trinchieri, técnico del FC Bayern, y que ha mostrado un estilo de juego que encajaría con el del Barça además de ser un magnífico entrenador. El Barça lo sigue desde hace tiempo.

Veremos si hay movimiento en el banquillo, aunque lo más lógico es que Jasikevicius complete su tercera temporada y una vez concluida, la dirección técnica decida que es el momento de pasar a un nuevo proyecto si no se cumplen las expectativas, como de momento, no está sucediendo.