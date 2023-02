Brizuela, el 'verdugo' azulgrana en la Copa

"Me he sentido muy cómodo desde el principio y la victoria es cosa de todos, no solo de mi partido", aseguró El alero estuvo a punto de no disputar el encuentro al tener a su hijo ingresado en la UCI "aunque ahora ya está bien", dijo.

Si algún jugador de Unicaja tuvo la 'culpa' de echar al Barça de la Copa a las primeras de cambio fue el alero del Unicaja, Darío Brizuela. Y es que el jugador del cuadro malagueño parece abonado a realizar grandes partidos ante el Barça en la Colpa.

Hace dos temporadas, ya estuvo brillante ante el Barça en los cuartos al endosarle 33 puntos, y este jueves, en el Olímpic, volvió a dar un recital, especialmente en la parte 'caliente' del partido, para acabar con 27 puntos.

"Me he sentido muy cómo desde el principio, anotando y con buen ritmo" dijo Brizuela, que confesó haber estado a punto de no jugar el partido al tener a su hijo ingresado en la UCI aunque reconoció que "ahora ya está bien".

Un partido durísimo

Reconoció que el duelo ante el Barça "ha sido un partido durísimo, pero estamos muy contentos porque hemos seguido con el plan. Hemos tenido momentos malos, pero hemos seguido sólidos en defensa y en el rebote", dijo.

Reconoció la fe del equipo que les transmitió el técnico, Ibón Navarro "Hemos llegado hasta el final con posibilidad de ganar y en la prórroga, muy bien", resumió el jugador español tras apear a todo un Barça.

Brizuela restó importancia a su actuación e incidió en el colectivo: "Es cosa de todos, no solo mi partido. Perry ha hecho un partidazo y el final de Thomas ha sido espectacular. No estoy contento por mi partido, sino porque hemos ganado".

En referencia al duelo de semifinales del sábado contra el Real Madrid, el jugador de Unicaja dijo imaginar "un partido igual de duro o más que el de hoy contra otro rival 'top' de Europa".