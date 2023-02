Peñarroya: "Si estamos a buen nivel me veo jugando la final"

El técnico del Cazoo Baskonia compartió sus impresiones con los medios de comunicación antes de la Copa del Rey "No sentimos la presión por estar en la final", explicó el entrenador catalán antes del partido ante el Joventut

El entrenador de Cazoo Baskonia, Joan Peñarroya, aseguró este miércoles que si su equipo está a buen nivel se ve jugando la final de la Copa del Rey el domingo, aunque matizó que “cualquier equipo puede ganar a cualquiera”.

El técnico catalán compartió sus impresiones con los medios de comunicación antes del torneo copero, del que guarda “buenos recuerdos”.

Reconoció que tiene un equipo “con ganas de vivir la experiencia”, ya que ocho los jugadores de la plantilla vitoriana se estrenan en la Copa. A pesar de esta situación, Peñarroya aseguró que “la experiencia es importante, pero está sobrevalorada” y señaló que a sus jugadores no les afectará el ambiente.

“Solo existe el partido del Joventut”, zanjó, preguntado por su favoritismo para estar en el último partido por el título. “No sentimos la presión por estar en la final”, añadió y vio lógica la apuesta de la gente por el Baskonia, porque eso dicen los números logrados hasta ahora.

Reconoció que no sabe exactamente en qué momento llegan a la Copa. “No estamos en el momento brillante de diciembre. Nos han pasado bastantes cosas que afectan mucho y otros equipos se hubiesen caído, pero este no”, afirmó.

“Hay que llegar con el convencimiento de que se puede ganar a cualquiera y los jugadores tienen ambición y respeto e intentan mirar a los ojos a cualquier rival”, manifestó el preparador azulgrana, que sabe que no sólo está en Baskonia para jugar bien sino que también quiere luchar por los títulos.

Dejó en el aire la participación de Arturs Kurucs por problemas físicos y remarcó que Daulton Hommes y Markus Howard estarán disponibles. “Si hay que dar un paso adelante y asumir riesgos es ahora”, explicó sobre las molestias en la rodilla y en la espalda que arrastran ambos durante la temporada.

El rival

Respecto al primer rival, el anfitrión Joventut, destacó que “es un equipo muy experto que lleva haciendo las cosas bien las dos o tres últimas temporadas”.

“Están ilusionados, son los locales y será un rival complicado por la calidad que atesoran”, agregó el de Terrassa, que tiene claro que la Penya y el Baskonia representan “dos estilos diferentes”.

“Anota mucho de dos puntos y tiene referentes como Tomic, tiene un base experimentado como Vives y otro en crecimiento como Feliz”, además de destacar también “la juventud y el liderazgo de Parra” y por lo bien que está hecha la plantilla, “con un entrenador que conoce muy bien lo que tiene”.

“Tomic es un fenómeno y me gustaría entrenarle”, apostilló sobre un jugador que “tenía que haber ganado más títulos”.

Sus recuerdos

Preguntado por los recuerdos de la Copa del Rey, Joan Peñarroya no se olvida de la que vivió en primera persona en Vitoria en 2016 en la que se creó el cántico “Era campo atrás”, que se repite en cada edición.

“Nunca una derrota fue más recordada que un título. Me quedé con la familia, viví un fin de semana como aficionado y me cantaban la canción por la calle”, rememoró. “Fue la Copa que más he disfrutado porque he vivido el ambiente”, indicó.

“Los partidos más fáciles son estos, en los que no hay que motivar, sino encauzar bien ese exceso de motivación”, consideró el preparador azulgrana que ve a su equipo “con ganas”.

Tampoco ha tenido que hacer los últimos días el trabajo de explicar a los novatos lo que es una Copa del Rey. “Ese trabajo lo hace Dani (Díez) -tiene dos títulos- con sus vivencias”, reveló.

Respecto a las horas de sueño durante el torneo copero fue claro. “Espero no dormir el domingo”, dijo sobre su deseo de levantar el título copero que el Baskonia no gana desde 2009.