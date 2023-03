Mirotic y Vesely sofocan la resistencia de un incansable Estrella Roja

El hispanomontenegrino y el checo llevaron en volandas a un sólido Barça con 21 puntos cada uno Con el exmadridista Campazzo como estrella, el cuadro serbio plantó una dura batalla hasta el final

El Barça ha dado un importante paso adelante en su firme objetivo de tener ventaja de pista en los cuartos de final de la Euroliga con una trabajada victoria por 85-79 ante un Estrella Roja que peleó hasta el final por sus ya escasas opciones de clasificación. Con 21 puntos cada uno, Nikola Mirotic y Jan Vesely fueron clave junto a los cuatro triples de Abrines en la primera parte y la buena dirección de Satoransky.

FICHA TÉCNICA EUROLIGA BAR 85 ________________ 79 EST ALINEACIONES BARÇA, 85 (18+22+17+28): Tomas Satoransky (13), Nico Laprovittola (3), Àlex Abrines (12), Nikola Mirotic (21), Sertaç Sanli (2) -cinco inicial-, Rokas Jokubaitis (8), Kyle Kuric, Jan Vesely (21), Nikola Kalinic (5), Mike Tobey, Oscar da Silva y Oriol Paulí. ESTRELLA ROJA, 79 (15+21+21+22): Luca Vildoza (7), Facundo Campazzo (24), Stefan Lazarevic, Benjamin Bentil (11), Hassan Martin (2) -cinco inicial-, Luka Mitrovic (11), Nikola Ivanovic (6), Filip Petrusev (12) y Stefan Markovic (6). ÁRBITROS Sreten Radovic (Croacia), Carmelo Paternico (Italia) y Amit Balak (Israel). Señalaron técnica al jugador visitante Filip Petrusev (31:50). INCIDENCIAS Partido correspondiente a la 29ª jornada de la Euroliga masculina de baloncesto disputado ante 7.160 espectadores en el Palau Blaugrana (Barcelona).

Aunque la última comparecencia en el Palau se saldó con una victoria liguera ante el BAXI Manresa (93-72), lo cierto es que en Europa los azulgranas venían de sufrir dos derrotas seguidas prácticamente calcadas primero en la pista del líder Olympiacos (77-70) y después en la visita al Fenerbahçe (81-73), lo que complicaba el objetivo de la ventaja de pista en los cuartos de final.

Además de la baja por sus perennes problemas lumbares de Cory Higgins, Saras dejó sin vestir a James Nnaji y Sergi Martínez, mientras que el conjunto serbio tenía las importantes bajas de Ognjen Dobric y de Branko Lazic. De todas formas, dos de los grandes atractivos del duelo era la presencia en el cuadro visitante del extécnico azulgrana Dusko Ivanovic y del base exmadridista Facundo Campazzo, quien se encaró con Jokubaitis pese a que el lituano no había hecho nada... Cosas del argentino.

El partido empezó con cierta frescura por el bando local, aunque esta impresión inicial se fue difuminando a medida que el Estrella Roja iba imponiendo la habitual intensidad defensiva de los equipos de Ivanovic. Con dos triples de un inspiradísimo Àlex Abrines, el Barça tomó una primera renta de seis puntos en el ecuador del primer cuarto (15-9).

Sin embargo, un par de acciones positivas de un 'Facu' un tanto alocado y un par de rebotes ofensivos que llevaron al banquillo a un indolente Sertaç Sanli permitieron a los de Belgrado acercarse a tan solo tres puntos tras los primeros 10 minutos (18-15). El Barça anotó 13 puntos en los primeros cinco minutos y solo cinco en lo que restaba de cuarto.

Campazzo exhibió sus malos modos con Jokubaitis | JAVI FERRÁNDIZ

Ese apagón ofensivo se prolongó en la primera mitad del segundo cuarto, lo que permitió al Estrella Roja de la mano de un notable Luka Mitrovic (ex del BAXI Manresa y del UCAM Murcia) no solo equilibrar el marcador sino incluso tomar una preocupante ventaja de cinco puntos (20-25, min. 12:49).

A partir de ahí, el Barça ofreció muy buenos minutos, con un Abrines desatado que se fue al descanso con cuatro triples y con Mirotic anotando pese a no aparecer demasiado a nivel visual. Del 31-29 que estableció Nikola Ivanovic con un triple se pasó a un 40-31 (min. 16:37) con la sensación de que el partido empezaba a ponerse de cara.

El problema es que de todos conocido el problema que tiene este equipo para cerrar los partidos y volvió a desaprovechar esta primera oportunidad. Stefan Markovic (ex del Valencia Basket) anotó un triple y Mitrovic para irse al vestuario con nueve puntos y con su equipo solo a cuatro (40-36). Sí, los locales habían estado intensos, metidos en el partido, pero volvió a fallar en pequeños detalles.

El tercer cuarto fue más de lo mismo, una nueva muesca en la temporada azulgrana, el Ying y el Yang, el doctor Jekyll y Mr. Hyde o lo que quieran pensar. Veamos. Con sendos triples de Satoransky y de Mirotic, el Barça se marchó por 10 puntos (46-36) y dos acciones seguidas del base checo elevaron aún más esta ventaja (50-39, min. 24:01).

Satoransky sigue rayando a muy buen nivel | JAVI FERRÁNDIZ

Lejos de aprovechar esa dinámica, los de Saras permitieron a Campazzo hacerse dueño y señor del partido. Sí, es muy bueno. Eso es indiscutible, pero se pueden hacer faltas y el cuadro azulgrana solo hizo una en los primeros nueve minutos y medio. El argentino anotó dos triples más y Vildoza cerró el cuarto con dos canastas para empatar e incluso falló un triple lejano sobre la bocina (57-57). Por cierto, que Jasikevicius volvió a faltar al respeto a Oriol Paulí haciéndole jugar cuatro segundos.

El Barça repitió sus señas de identidad en el último cuarto, siempre a lomos de Mirotic y del mejor Vesely. La eclosión del checo con un gran mate tras no culminar uno en la anterior acción disparó a los catalanes en el marcador (71-62). Lástima que no haya manera de cerrar los partidos y el cuadro serbio regresó a lo grande para acercarse a solo dos puntos (75-73), pero ahí Lazarevic falló lo que no se puede fallar para empatar y se topó con un dos más uno de Jokubaitis (78-73).

El duelo lo cerró uno de los grandes 'currantes' del baloncesto europeo, un Nikola Kalinic que anotó un triple (10/20 en los locales) ya en el último minutos para establecer un 83-76 que debía ser sinónimo de victoria (85-79). Y así fue. Un triunfo que vale su peso en oro y acerca a los azulgranas al objetivo de jugar los play-off con ventaja de pista.