Real Madrid - Barcelona: resultado, resumen y estadísticas del partido de la Euroliga

Nosotros lo vamos a ir dejando por aquí. Sensaciones extrañas con el Barça en este partido. Los de Grimau arrancaron fenomenal el encuetro, con importantes diferencias en el marcador, pero luego sufrieron un colapso en el ataque tanto en la segunda mitad del segundo cuarto y en el tercero que dificultaron y mucho el partido. En el último cuarto y tras una gran reacción, el Barça se puso a tiro pero perdonó desde la personal, algo que le acabó condenando. Nosotros lo dejamos por aquí, no sin antes dejaros la CRÓNICA de Ramon Palomar sobre el tercer clásico de la temporada. Ha sido un placer acompañaros en la retransmisión. El baloncesto no para en SPORT, ¡nos vemos pronto!

23:14

Habla Satoransky en TV3: "Tenemos que aprender, estamos jodidos. En una derrota de un punto, deciden los detalles. Nos ha fallado el rebote en defensa, ahí estuvo el partido, obviamente los tiros libres también. Estoy frustrado de como he tirado el primero, fue muy corto. No puedo hacer nada. Me quedo con que hemos peleado mejor que el último partido aquí"