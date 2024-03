Jasikevicius declara una guerra contra el Barça

Sarunas Jasikevicius había decidido mantener un sepulcral silencio desde su abrupta marcha del Barça el pasado mes de junio, una decisión que se había prolongado hasta ahora. El técnico lituano parece haber tomado un cambio de rumbo en su estrategia en las últimas horas para abrir una guerra sin cuartel contra el equipo azulgrana.

El entrenador anunció su marcha del equipo azulgrana después de tres temporadas en los banquillos donde consiguió cinco títulos. El Barça planteó una oferta de renovación a Jasikevicius con la esperanza de que se aviniera a las nuevas condiciones que había puesto en marcha el club, con recortes importantes en todas las secciones. Sin embargo, el técnico lituano no aceptó la primera tentativa para prolongar su contrato, así que ambas partes acordaron romper de manera abrupta sus relaciones cuando se había comentado que el entrenador estaba dispuesto a aceptar una rebaja salarial.

Desde su salida del Barça en junio, Jasikevicius había mantenido un prolongado silencio donde no se había pronunciado sobre su marcha del equipo azulgrana... hasta ahora. El ahora entrenador del Fenerbahce aprovechó la victoria de su equipo contra el Real Madrid en Euroliga este jueves para valorar por primera vez sobre su etapa en los banquillos azulgrana.

El técnico admitió estar decepcionado por cómo se gestionó su salida en rueda de prensa: "No es la primera vez en la que salgo así del Barcelona, ganando. La decepción es enorme, sin ninguna duda. El trato malo sigue ahora mismo, estos días ha seguido, sobre mi familia... Un día hablaré claro, no quiero hacer más daño. Un día hablaré bastante más de lo que he hablado hasta estos momentos", quiso expresar.

Una guerra que parece empezar

El técnico lituano empezaba así una guerra abierta contra el equipo azulgrana que viviría una segunda batalla en las horas posteriores. Jasikevicius aparecía esta vez en Movistar+ con Piti Hurtado para conceder una entrevista de la que se ha podido conocer un pequeño avance, donde el lituano volvía a la carga contra el que fuese su equipo: "Me llevé una decepción muy grande con mis jefes, con la gente del club, por cómo fue el trato estos tres años. Creo que he sufrido mucho por dentro", explica.

Uno de los momentos más polémicos en la etapa de Jasikevicius en Barcelona se produjo durante la marcha de Mirotic del equipo azulgrana: "Todo eso, hacer esto en aquel momento... no era serio, no era de club grande. Rechacé la primera oferta y ellos no hicieron una segunda, así que gracias y hasta los mejores tiempos". Jasikevicius reconoce seguir dolido por cómo se gestionó su salida: "Ha habido reuniones por detrás con periodistas para decir las cosas. La gente no entiende al final que nosotros estamos viviendo en el mismo mundo, después nos llega información que nos ha dolido mucho. Es poco serio".

La marcha del técnico lituano abrió una nueva etapa en la sección de baloncesto del club, con la llegada de Roger Grimau como nuevo entrenador del equipo azulgrana. Jasikevicius, por su parte, puso rumbo al Fenerbahce donde sigue adelante en su camino por la Euroliga, donde ganó al Real Madrid en la pasada jornada.