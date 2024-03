Jasikevicius carga contra el Barça: "No era serio ni de club grande"

Sarunas Jasikevicius ha vuelto a cargar contra el Barça en unas nuevas incendiarias declaraciones. El ahora entrenador del Fenerbahce ha lamentado el trato recibido durante su etapa en el equipo azulgrana, donde estuvo tres temporadas antes de terminar abruptamente su relación el pasado mes de junio.

El técnico lituano había mantenido hasta ahora su silencio sobre su etapa en los banquillos del equipo azulgrana, aunque se pronunció este pasado jueves tras vencer con su Fenerbahce en la pista del Real Madrid: "No es la primera vez que salgó así del Barcelona. La decepción es enorme, sin duda alguna. El mal trato sigue ahora mismo, un día hablaré claro, no quiero hacer más daño", explicaba.

Unas horas después de la rajada en rueda de prensa, Jasikevicius ha concedido una entrevista en Movistar+ con Piti Hurtado donde ha vuelto a cargar contra el equipo azulgrana: "Me llevé una decepción muy grande con mis jefes, con la gente del club, por cómo fue el trato estos tres años. Creo que he sufrido mucho por dentro", explica.

El entrenador lituano se ha referido en el avance de la entrevista sobre la polémica con Mirotic: "Todo eso, hacer esto en aquel momento... no era serio, no era de club grande. Rechacé la primera oferta y ellos no hicieron una segunda, así que gracias y hasta los mejores tiempos".

Jasikevicius se sincera sobre alguna de las cosas que más le han dolido durante su etapa en Barcelona: "Una de las cosas que me han dolido mucho es que la gente con la que trabajaba sacaba muchas cosas en la prensa, ha habido reuniones por detrás con periodistas para decir las cosas. La gente no entiende al final que nosotros estamos viviendo en el mismo mundo, después nos llega información que nos ha dolido mucho. Es poco serio". La entrevista se podrá seguir en Movistar+ el próximo jueves a las 22.30h.