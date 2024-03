Grimau: "Ya hemos superado el cupo de derrotas tontas"

El Barça ha sufrido una derrota dolorosa este domingo ante el Río Breogán (85-88) que complica la ventaja de pista en los play-off y supone la novena derrota en las 25 jornadas disputadas, tres de ellas en un Palau que parece estar perdiendo su condición de fortín.

Parco en palabras a la conclusión del partido en los micrófonos de Movistar +, Roger Grimau se mostró bastante contrariado con la imagen que ofreció su equipo dos días y medio después de reforzar la segunda plaza en la Euroliga ante el Partizan (94-76).

"Es una derrota dura, muy dura. No hemos estado al nivel de exigencia que pedía el partido. Nos ha faltado defensa, no hemos parado los uno contra uno, no hemos reboteado y no hemos cogido los balones sueltos. Después, en ataque siempre podemos anotar, pero ha sido un partido desastroso a nivel defensivo", explicó el técnico azulgrana.

"Cuando hemos estado a un nivel alto en defensa, hemos defendido muy bien. Podemos defender muy bien. Al principio Sergi García metió dos triples de méritos que podían estar bien defendidos. Pero después si no los paras, ellos juegan cómodos. Han hecho un muy buen partido y también es verdad que han tenido acierto", prosiguió Grimau.

Sea como fuere, perder nueve partidos de 25 en la Liga Endesa no es de recibo. De hecho, junto con la Supercopa, la Copa del Rey y la Euroliga ya van 20 partidos perdidos. Demasiados. "Está claro que ya hemos superado el cupo de derrotas tontas que puedes tener en una temporada. Este partido podría suceder si tuviéramos seis victorias más. Lo puedes tener, pero el cupo ya lo hemos cubierto de sobras. Intentamos no hacer diferencias entre ACB y Euroliga, pero si la mentalidad no es adecuada, al primero al que hay que mirar es a mí", reflexionó con una naturalidad y una claridad loables.

"La realidad es que estamos como estamos y la clasificación está apretadísima. Cada partido es importante, pero hoy hemos perdido. Obviamente sigo confiando en el equipo. Tengo plena confianza en mis 14 jugadores. Nos espera un tramo final duro y muy exigente, pero también creo que todo va a acabar bien", concluyó Roger Grimau.