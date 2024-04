El Barça se la juega en el Palau ante un crecido Maccabi

El Barça afronta hoy en el Palau (20.30) un partido decisivo en sus opciones de finalizar entre los cuatro primeros de la fase regular de la Euroliga y poder afrontar la serie de cuartos de final con la ventaja de pista.

Eso pasa por derrotar al equipo más en forma ahora mismo de la Euroliga, el Maccabi Tel Aviv que se presenta en el Palau en un momento excepcional, con seis victorias consecutivas y en busca de la séptima que le acerque un poco más al play-off.

El conjunto de Roger Grimau, después de haber mantenido una segunda posición privilegiada a lo largo de la temporada regular, ha visto como las derrotas ante Fenerbahçe y Panathinaikos lo enviaban a la cuarta plaza.

Faltan dos victorias más

Pero ya no quiere perder ni un puesto más en la clasificación (21-11) con los dos encuentros que restan para cerrar esta larga fase regular, empezando por el conjunto hebreo este jueves y para cerrar esta fase en la pista del ASVEL. El Barça necesita sumar las dos victorias y esperar rival entre los otros equipos que buscan la clasificación.

Al Palau llega un Maccabi absolutamente crecido (19-13), que ocupa la séptima posición y con opciones de dar caza a Fenerbahçe y Olympiacos y luchar por una plaza directa en el play-off sin tener que disputar el play-In. Aunque eso pasa por ganar en el Palau.

Y seguro que lo van a intentar con dos jugadores que están tirando del equipo, como Wade Baldwin, elegido el MVP del mes de marzo, y que ha promediado al menos 14 puntos en 13 encuentros consecutivos, (17,5 de media) y el interior Josh Nebo ,que ha logrado anotar en dobles figuras en los últimos ocho encuentros.

Quieren llevar el ritmo del duelo

Será un duelo complicado para los blaugranas que tendrán que jugar un encuentro casi perfecto para someter al cuadro de Oded Kattash, al que le gusta llevar el ritmo del encuentro con el ‘español’ Lorenzo Brown y dar balones a Baldwin para que resuelva.

Willy tendrá que subir el listón defensivo ante el Maccabi si quiere ser un jugador diferencial en este Barça / EUROLEAGUE

El Barça deberá ofrecer su mejor receta en defensa, que siempre ha resultado clave para lograr fáciles transiciones y anotar puntos, aunque tampoco habrá que descuidar un buen ataque en estático y encontrar al mejor jugador.

Un conjunto azulgrana perfectamente capacitado para llevarse el triunfo aunque no podrá ‘desconectarse’ del partido porque puede ser realmente letal ante este Maccabi, el mejor de los últimos años tras haber pasado unos años por el desierto.

Los de Grimau salen como favoritos –les han ganado los tres últimos-, aunque no servirá de mucho esa estadística si el Barça no aplica su juego, con la implicación de todos y no dejar que sea Vesely, Laprovittola o Ricky, los únicos que tiren del carro. Ha de ser un esfuerzo colectivo, que con el apoyo del Palau, que volverá a llenarse, debe llevar a un triunfo blaugrana que le acerque a ese cuarto puesto final.