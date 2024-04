Jan Vesely, más solo que nunca en la pintura blaugrana

El juego interior del Barça tiene solo un nombre propio: Jan Vesely. El pívot checo del Barça, que recientemente renovó su contrato con el Barça hasta 2026, se ha convertido en la gran referencia y prácticamente única de este Barça de Grimau en la pintura.

El veterano pívot checo, está siendo el faro de este Barça en cuanto a compromiso, entrega y también liderazgo cuando al equipo le tiemblan las piernas y ha sabido coger la batuta cuando al conjunto de Grimau le han llegado las dudas en momentos clave de muchos encuentros esta temporada, tanto de Euroliga como Liga Endesa.

Y es que el pívot de Ostrava está viviendo una segunda juventud con este Barça al que le costó tomar la decisión de dejar Estambul para venirse al conjunto azulgrana, pero desde que llegó al club el año pasado, se ha convertido en el estandarte de este grupo no sólo en el juego interior sino en el liderazgo conjunto.

El pívot checo se ha convertido en el lider de este Barça / JAVI FERRANDIZ

Si le costó un poco en su primer año adaptarse al sistema de juego blaugrana, esta temporada con Grimau al mando, ha sido el jugador destacado jornada tras jornada para convertirse en la referencia defensiva y también ofensiva.

El checo promedia esta temporada en Liga Endesa 18 minutos de juego, con una media de 8,1 puntos, cuatro rebotes y 10,4 de valoración. En la Euroliga, el checo de 2,10 sube sus prestaciones a 13 puntos, 4,4 rebotes y casi 22 minutos de juego.

Willy, la gran decepción

Willy Hernangómez llegó este verano a bombo y platillo como la gran referencia de este Barça después de siete temporadas en la NBA, pero la realidad es que el madrileño no está siendo el jugador decisivo que se esperaba, con buenas apariciones aunque intermitentes en ataque aunque realmente decepcionante en la tarea defensiva.

Grimau ha tratado de darle opciones de ganarse sus minutos en los momentos clave pero el técnico azulgrana, con buen criterio, se ha decidido por Vesely cuando los partidos están más ‘calientes’. Y es que el checo sabe que va a rendir en los dos lados del campo mientras que Willy acaba siendo un ‘coladero’ defensivo mal que le pese.

Willy Hernangómez no ha logrado el tono defensivo que se requiere en el Barça / EFE

Con el ex NBA solo apareciendo a pinceladas y especialmente en ataque, los otros pivots blaugrana están teniendo más bien pocas oportunidades, especialmente James Nnaji, renovado hasta 2027, pero que no ha encontrado hueco en la rotación y su aparición es cada vez más escasa y cuando aparece no logra convencer al técnico.

Da Silva, por debajo de la expectativa

El otro jugador interior que todavía está tratando de convencer a Grimau es el alemán Oscar Da Silva, que juega pocos minutos y alterna actuaciones buenas con otras donde pasa bastante desapercibido a pesar de su intento de aportar cada vez que está en pista.

Ante este cuadro de interiores, hay que esperar que Vesely no sufra ningún percance físico por los muchos minutos que Grimau le da en Liga Endesa o Euroliga, de lo contrario, con el checo en el ‘dique seco’ este equipo no le daría para luchar por los dos grandes títulos. A cruzar los dedos para que el checo aguante hasta el final o que el resto aporten definitivamente lo que se espera.