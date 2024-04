Grimau: "Estamos obligados a sacar nuestra mejor versión"

El Barça de Roger Grimau está obligado a no fallar más en lo que resta de campaña en Euroliga. Los azulgranas reciben a Maccabi Tel Aviv este jueves, el equipo en mejor estado de forma de la competición, en el que será un partido clave para que los culés aseguren el Top-4 que les permita tener ventaja de campo en los próximos playoffs.

El entrenador azulgrana atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro, y recalcó la importancia de no despistarse ante un rival de tal entidad: "El Maccabi tiene jugadores con muchos puntos en las manos en situaciones de uno contra uno, aunque también de bloqueo directo e indirecto"

Maccabi y un estado de forma estelar

Los de Tel Aviv acumulan seis victorias consecutivas en Euroliga y 17 en el global. Oded Kattash dirige al segundo equipo que más puntos anota por contienda y que cuenta con jugadores de primer nivel como Wade Baldwin IV, recientemente nombrado MVP de marzo en la máxima competición continental: "Defender bien el uno contra uno, que es algo fácil de decir y difícil de hacer contra grandísimos jugadores que anotan muchos puntos"

Baldwin ataca a Poirer en Euroliga / EFE

El entramado defensivo de Roger Grimau deberá estar atento también a jugadores como Lorenzo Brown, internacional con España, y Josh Nebo en el interior, el ala-pívot que más rebotes captura por partido. "No necesitan demasiado para anotar y tendremos que estar preparados en las ayudas, multiplicarnos en defensa para que no vean el campo grande, y no dar segundas opciones, porque este equipo es especialmente bueno en el rebote ofensivo".

A sacar la mejor versión

Preguntado por si el de este jueves es el partido 'perfecto' para sacar una victoria ante un equipo de cateogoría 'playoff', el catalán sentenció: "Ellos llegan en una dinámica muy buena que nos exigirá nuestra mejor versión para ganar el partido. Estamos obligados a hacerlo y que mejor manera que en el Palau Blaugrana". Para Grimau, todo el equipo azulgrana está "preparado, motivado y con ganas".

Evitar que Maccabi se vaya a muchso puntos será clave para obtener el triumfo en un Palau Blaugrana que se viste de gala para la cita: "Hay que intentar que gasten muchos tiros, que tengan un mal porcentaje. Y controlar el rebote. Es un partido que exige mucha concentración, estar todos preparados desde el inicio y en el banquillo. Necesitaremos 40 minutos muy buenos y regulares" aseguró.