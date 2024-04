Laprovittola: "En ACB no hemos tenido consistencia todas las jornadas"

Nicolas Laprovittola, una de las estrellas del Barça de Roger Grimau, habló sobre la importancia del partido ante Maccabi de este jueves en Euroliga, un choque prácticamente decisivo para las aspiraciones de acabar entre el Top-4.

"Ganar el jueves no significa asegurar la cuarta posición. Hay que ganar los dos partidos que quedan, así que empezaremos mañana con hacer nuestro trabajo e intentar conseguir la victoria" afirmó el argentino, que viene de anotar 21 puntos a domicilio ante Monbus Obradoiro en ACB. Precisamente es en liga doméstica en la que Lapro aseguró no estar todo lo acertados que se necesita: "En la ACB puede que no hayamos tenido la consistencia durante todas las jornadas, pero estamos bien".

El Barça ocupa ahora el cuarto puesto en Euroliga y por el momento tienen asegurado el factor pista, una situación a la que Nico contestó: "Estuvimos segundos en la clasificación de la Euroliga durante casi todo año. Estoy contento con la temporada, el equipo es capaz de jugar bien al baloncesto y de dominar. Tengo plena confianza en cada uno de los jugadores. Todos estamos haciendo un gran trabajo.

Maccabi llega con los 'humos subidos'

El cuadro de Tel Aviv llega al Palau Blaugrana tras una racha de 17 victorias en todas las competiciones. Cuentan por victoria también sus últimos seis partidos europeos, el último de ellos ante Valencia Basket con exhibición de Wade Baldwin IV y Josh Nebo, las dos principales amenazas de Kattash en pista. No ganan al Barça desde Abril de 2022.

Laprovittola ante Josh Nebo en el partido de ida en Tel Aviv / ANDREJ CUKIC

"Ellos tienen mucho poder ofensivo. Tenemos que poner mucho énfasis en minimizar nuestros errores defensivos y en ataque tener paciencia y no volvernos locos, hacer que ellos defiendan, que sufran en defensa, y cuidar mucho nuestro rebote" sentenció el base.

Nico, más que un líder

Nico es, junto a Jan Vesely, el jugador en cancha más importante para Grimau. Un líder en ataque y al que no le tiembla la muñeca en momentos importantes. Sobre su rol en este equipo aseguró que "siempre intenté hacer lo que me toca en la cancha: liderar, ser uno de los referentes e intentar que el equipo juegue bien, que todos se sientan cómodos más allá de anotar".

El partido arrancará este jueves 4 de Abril a las 20:30 horas en el Palau Blaugrana, donde se espera un lleno máximo en las gradas.