El Barça 'indulta' al Valencia Basket y lo paga muy caro

El Barça dejó regresar al partido al Valencia Basket cuando parecía KO con 58-44 y acabó cayendo por 76-79 en su tercera derrota de la temporada en el Palau, víctima de un apagón que coincidió con el peor partido en mucho tiempo de Laprovittola y en la candidez bajo el aro con 13 rebotes ofensivos de los 'taronges'

Barça - Valencia Basket (baloncesto, Liga Endesa), 04/02/2024 LIGA ENDESA BAR 76 79 VAL Alineaciones BARÇA, 76 (19+21+18+18): Tomas Satoransky (8), Nico Laprovittola (5), Nikola Kalinic (5), Oscar da Silva (7), Jan Vesely (7) -cinco inicial-, Willy Hernangómez (16), Darío Brizuela (7), Jabari Parker (10), Joel Parra (2), Rokas Jokubaitis (3) y James Nnaji. VALENCIA BASKET, 79 (19+19+22+19): Chris Jones (7), Josep Puerto (3), Justin Anderson (8), Damien Inglis (2), Nate Reuvers (2) -cinco inicial-, Xabi López-Arostegui (2), Semi Ojeleye (15), Jaime Pradilla (13), Stefan Jovic (11), Kassius Robertson (8), Víctor Claver y Kevin Pangos (2).

El irregular cuadro valenciano regresaba a la competición liguera tras el fuerte correctivo que recibió en la pasada jornada a manos de Unicaja (63-83) y después de saldar la jornada europea con una derrota en la pista del Estrella Roja y con una victoria en Berlin.

Eso sí, los de Àlex Mumbrú llegaban justos de efectivos en la 'pintura' por las importantes ausencias del exazulgrana Brandon Davies y de Boubacar Touré, lo que obligaba a que jugadores como Semi Ojeleye o Nate Reuvers jugasen más cerca del aro de lo habitual.

Por su parte, los azulgranas llegaban en una muy buena línea defensiva y dispuestos a culminar la tercera semana perfecta de la temporada después de las convincentes victorias en la Euroliga ante la Virtus en el Palau y ante el Estrella Roja que da bastante menos 'miedo' que la Sala Pionir.

El Barça defendió bien, pero abusó de las faltas en acciones de tiro que permitió a los 'taronges' anotador desde el tiro libre 16 de sus 38 puntos en la primera parte con una serie excepcional, 16/16 (100%). De inicio, el choque se mantuvo igualado hasta la entrada de Willy Hernangómez (6-7).

El madrileño estuvo certero en ataque y más peleón de lo habitual en defensa para irse a 12 de valoración en menos de seis minutos con ocho puntos y cuatro rebotes. Su aportación y el empuje de un Brizuela lleno de confianza dispararon a los azulgranas a un 17-11 que se encargó de anular Semi Ojeleye con cuatro tiros libres y Jovic con un triple que cerró en tablas el primer cuarto (19-19).

Matazo de Satoransky ante la mirada de López-Arostegui / FCB

En el segundo cuarto, la intensidad defensiva visitante propició cuatro faltas en 1:42, pero el que volvió a ir ocho veces a la línea de tiros libres fue precisamente el equipo de Mumbrú. El vigente campeón de la Liga Endesa volvió a dispararse en el marcador gracias a un Jabari Parker que anotó ocho puntos seguidos sin esfuerzo aparente (33-27).

Ahí pudo romper el partido el Barça con un triple inverosímil de Laprovittola y una canasta de Kalinic tras una gran circulación (40-31, min. 18:57), pero los 63 segundos finales del segundo fueron nefastos por parte del bando azulgrana.

Anderson culminó con un espectacular mate el 'alley-oop' de Jones aprovechando un error garrafal de un Nnaji que no acaba de despertar, Puerto anotó de tres y Lapro cometió una antideportiva sobre Anderson tras dejarse robar la bola. Eso sí, el manotazo previo de Inglis no se señaló. El caso es que del 40-31 se pasó a un 40-38 al descanso.

La segunda parte permitió ver lo mejor y lo peor de un Barça empeñado en complicarse la vida. Willy seguía con su exhibición sobre todo ofensiva y lideró una escapada local que parecía definitiva con 58-44 tras dos canastas hasta la cocina de Sato (la segunda con un mate galáctico).

Kalinic, ante la férrea defensa de Reuvers / FCB

Nada más lejos de la realidad. Los azulgranas entraron en barrena, lastrados por el nefasto partido de Lapro (-9 por entonces), de la nula dirección de un Jokubaitis superado totalmente por Jovic y por un Brizuela que había entrado en bucle y se quedaba sin ideas bote que te bote.

¡0-16 para cerrar el tercer cuarto con 58-60! El enorme trabajo de Pradilla y de López-Arostegui más los triples de Ojeyele y de Robertson cambiaron el partido como un calcetín y del 58-44 se pasó a ese 58-60 con el que cerró el cuarto. Además, el último empezó con otro triple del ex del Obradoiro (58-63).

El pecado mortal ya estaba cometido y los visitantes se agarraron a la pista en gran medida gracias a los rebotes ofensivos con mención especial para un Pradilla que se fue a los 15 puntos. El 70-70 de Sato y el 72-73 del checo tras un mate descomunal dieron vida a los locales.

Con 76-79, Parker falló de tres a 41 segundos del final tras un mate brutal después de robo, el Valencia no logró tirar y el Barça atacó para empatar con 17.7 por delante, pero el triple de Lapro no entró y la merecida victoria se fue al Túria. No se puede encajar un 0-19 ganando por 58-44. Es imperdonable.