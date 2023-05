El Barça 'elige' a su rival en cuartos del playoff de la Liga Endesa

El equipo de Jasikevicius cierra la temporada regular de la ACB ante UCAM Murcia Real Madrid y Baskonia van por la otra parte del cuadro y se enfrentarían en 'semis'

La Final Four de la Euroliga ya es historia para el Barça. Sarunas Jasikevicius y sus jugadores no tienen tiempo para lamentaciones ya que el calendario no se detiene, y en este último mes de la temporada el título de la ACB está en juego.

Tras hacer los deberes completando un gran curso, el equipo azulgrana tiene certificada ya la primera posición de la fase regular, hecho que les proporciona el factor pista en todas las eliminatorias. El Playoff de la Liga Endesa se prevé duro pero favorable, ya que Real Madrid y Baskonia van por la otra parte del cuadro y se verían las caras en unas hipotéticas semifinales. El balance en lo que va de temporada es de 4-0 para el conjunto vitoriano.

El Barça cierra la temporada regular recibiendo al UCAM Murcia este próximo miércoles 24 a las 20:30h (CET), y la casualidad ha querido que el equipo azulgrana pueda 'elegir' a que rival enfrentarse en la primera eliminatoria por el título. Junto al equipo murciano también se encuentra un Valencia Basket que también puede ser el rival de los de Jasikevicius en cuartos.

Las cuentas son las siguientes: si el Barça gana a UCAM Murcia, el Valencia Basket será el rival de los azulgranas en cuartos. Los 'taronja' también se medirían a Saras y sus jugadores si ganan su partido, programado a la misma hora, ante Breogán, a los que reciben en la Fonteta, con independencia de lo que ocurra en el Palau. Así pues, los murcianos necesitan ganar al Barça y que el conjunto gallego haga lo mismo ante Valencia para ser el rival de los azulgranas en los cuartos de playoff. Si pierden ambos equipos, Valencia Basket será el adversario.

EL HORARIO DE LA ELIMINATORIA DE CUARTOS, DEFINIDO

Sea UCAM Murcia o Valencia Basket, el Barça ya sabe cuando arrancará su andadura en el playoff por el título. El primer partido se jugará en el Palau Blaugrana el lunes 29 de mayo a las 21h (CET), mientras que el segundo tendrá lugar el viernes 2 de junio, a la misma hora. Si hiciese falta el tercero, se jugaría el domingo 4, con horario por confirmar.