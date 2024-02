Brizuela: “Quiero ganar esta Copa con el Barça; el año pasado no la disfruté nada”

Darío Brizuela tendrá la oportunidad de ganar su segunda Copa consecutiva, aunque la ilusión que tiene ahora es hacerlo de blaugrana y sobre todo disfrutarla, con un equipo que parte con muchas opciones, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado con Unicaja que le llevó a estar más pendiente de su hijo de lo que sucedía en la pista.

“Es ilusionante estar en un equipo que compite por todo y con muchas ganas de jugarla independientemente que sea en Málaga”, dijo en declaraciones al club. “Ya no puedo decir que voy a jugar como si fuera en casa, por mi pasado malagueño. Ese factor se queda fuera”

Precisamente la Copa en Málaga no le trae los mejores recuerdos ya que su hijo estuvo ingresado y no le permitió disfrutarla. “Fue muy especial y para el club y para mi familia también, pero no disfruté, y a mí me queda el recuerdo de haberme sentido un poco mal para irme y dejar a mi mujer con toda la situación”, recuerda.

Mucho sufrimiento

“Sufrí mucho todos los días. Es un buen recuerdo y al final es algo que quedará en mi palmarés, pero cuando miro atrás no lo recuerdo con felicidad, sino con mucha oscuridad. Afortunadamente todo salió bien pero a mí se me quedan sentimientos contrapuestos y me gustaría ganar otra Copa, borrar esos sentimientos y quedarme con los nuevos”, dice.

Centrado ahora en el Barça, reconoce que jugar en el Barça “obliga a competir todos los títulos y somos conscientes de eso por lo que vamos a afrontar cada partido, uno a uno, sin agobiarse que tenemos que ganar el domingo. Primero tenemos que ganar el viernes al BAXI Manresa”

“Ante el BAXI nos espera un partido complicado porque son un equipazo y tienen a un muy buen entrenador. Nos hicieron mucho daño en los dos partidos y tenemos que tener un extremo cuidado con ellos”, explicaba el de San Sebastián.

Los pequeños quieren dar la sorpresa

“La Copa es especial porque hay mucha tensión y también ilusión con equipos que no tienen nada que perder ante los grandes, por lo que hay que tener mucho cuidado”, advertía sobre ese primer duelo ante un equipo que saldrá sin presión.

Para Brizuela, “ganar la Copa sería un plus para el equipo y para el proyecto, que demuestra que estamos bien, en el buen camino, aunque no nos hace falta ganarla para saber que estamos trabajando bien, pero lograr el primer título importante es nuestra ilusión, aunque solo podemos pensar en el viernes y no tanto a largo plazo”, explicaba.

“Cuando empieza el partido, el rival sale con ganas de disfrutar y saber que puedes dar la sorpresa. Cada partido es a vida o muerte, con mucha ilusión y los equipos de abajo juegan sin miedo a nada y sin presión y se disfruta mucho”.

El escolta trataba de restar tensión a lo que se avecina. “Lo afrontamos como un viaje más aunque con las ganas de quedarnos hasta el final, pero la temporada sigue aunque sea un torneo importante y sin pensar que es algo muy diferente al resto”, finalizó.