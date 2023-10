Deschamps: "Es difícil decir que Messi es mejor que Ronaldo o Mbappé"

El seleccionador francés no cree que Messi sea el mejor de la historia Para Deschamps: "Eso lo dicen los Argentinos"

"Lo dicen los Argentinos". Deschamps no tiene claro que Messi sea el mejor de la historia. Después que Messi alzase su octavo Balón de Oro (el que más tiene) en la gala de París, Didier Deschamps se pronunció a través de una televisión mexicana sobre quién es, a su parecer, el mejor jugador de la historia. El seleccionador francés no quiso zanjar un debate que considera aún muy abierto con la aparición de 'nuevas estrellas' jóvenes como Kylian Mbappé que se espera que batan numerosos récords en los próximos años.

"Creo que es mi último Balón de Oro. Y estoy feliz de haber conseguido todo lo que he conseguido y de ser el único jugador con ocho Balones de Oro. Y es todo". Leo Messi

🌕 Messi meilleur joueur de tous les temps ?



🇫🇷💬 Deschamps : "Les Argentins le disent. Ça fait une part, mais c'est difficile de dire que Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo ou Mbappé, qui est plus jeune."https://t.co/uxRzk8xcV5 — RMC Sport (@RMCsport) 31 de octubre de 2023

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Ocho Balones de Oro. Una actuación como ninguna otra que sitúa aún más a Lionel Messi en el Panteón del fútbol mundial.

Sin embargo, Deschamps, cree que el argentino no es el mejor de la historia: "Es difícil decir que Messi es mejor que Ronaldo o Mbappé, que es más joven. Son jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol mundial", respondió a la televisión mexicana.

Messi respondió

Curiosamente, Messi respondió a esa misma pregunta cuando le preguntaron si era el mejor de la historia:

"No sé si soy el mejor, no me hago la pregunta y no me interesa. El hecho de que la gente diga que soy uno de los mejores ya es un honor. Todos los niños quieren jugar al fútbol e intentar ser uno de los mejores".