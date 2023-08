Katir: "Pensaba que iba a ganar, pero las piernas ya duelen"

El atleta español valoró la medalla de plata conseguida en los 5.000 metros de Budapest Katir paró el crono en 13:11.44, solo por detrás de Ingebrigtsen

Mohamed Katir hizo historia en los Mundiales de Budapest. El atleta español se colgó la medalla de plata en la final de 5.000 metros, quedando a escasas 14 centésimas del oro. Se mostró satisfecho por la importancia de la gesta, aunque no ocultó que llegó a pensar que se proclamaría campeón. "Yo pensaba que iba a ganar, pero las piernas ya duelen entre el 1.500, la semifinal de 5.000 y hoy..."

Katir se deshizo en elogios hacia Jakob Ingebrigtsen, al que considera el mejor atleta de la actualidad. "Yo cuando vi que pasaban las vueltas a 1.06 ya pensaba que la última vuelta sería muy buena. Cuando quise pegar el cambio pensé que tenía que ser definitivo y que no me pasase nadie y asó lo hice hasta el último metro, que me ha pasado Jakob, que es el mejor atleta de actualidad y para ganarle hay que dar el máximo y ni así".

A pesar del regusto amargo, el español no restó un ápice de importancia a la plata conquistada en Budapest. "La importancia de esta medalla es para veáis el poder de la mente. Si tu mente dice que puedes, aunque estés reventado vas a lucharlo aunque estés físicamente reventado. Además de levantarse de una semifinal del 1.500 en la que quedé eliminado cuando tenía la segunda mejor marca y ves que no puedes, es jodido no estar ni en la final. Me dio muchísima rabia, pero así es el deporte y me voy con una plata".

Katir recalcó que la conquista del subcampeonato es fruto de todo el trabajo realizado a lo largo del último año. "Yo estoy dando un cambio brutal. El año pasado fui bronce, este año soy plata y quién sabe el año que viene. Si es una medalla olímpica, me vale cualquier color, eso ya sería un gran éxito".

"Viendo los entrenamientos de los meses anteriores, de la brutalidad que hice con Thierry y gracias también a mi entrenador Gabi, a Miguel Mostaza, a mis padres, que ellos creen en mí y saben que si yo creo en mí puedo luchar contra cualquiera", quiso agradecer.

También aprovechó para ensalzar la trayectoria de Jakob Ingebrigtsen, su rival en la pista y al que considera un espejo en el que mirarse. "Yo tengo un gran respeto a Jakob. Es un gran atleta. Yo creo que es el mejor de la historia quitando a Hicham El Guerrouj, que no es de mi época y no lo he visto competir. Yo he visto a Jaokob y para mí es un ejemplo a seguir. Ojalá pueda ser algún día un líder como es él. Yo creo que con esta mentalidad también puedo ser un líder algún día, aunque sea solo un año o dos. Ya...a mí mis padres me enseñaron que hay que tener los pies en el suelo, porque no se sabe qué puede pasar el día de mañana".

"El Mundial de aire libre no es lo mismo que la pista cubierta. No le quiero quitar méritos, pero el aire libre es lo más importante", añadió.

Respecto a Mechaal, Kadir apuntilló que "Yo de Mechaal no sé nada, nunca me he relacionado con él para hablar de temas de entrenamientos ni nada. Creo que tenemos una mentalidad distinta. Yo cuando pierdo prefiero no decir nada, estar con rabia, cagarme en todo, estar en una esquina llorando y pensando por qué me ha salido mal que estar dando explicaciones. Sé que es muy egoísta no hablar, pero es que yo soy así, me cuesta relacionarme y hablar. Es que no sé qué decir. Si he perdido qué voy a decir. Si me cuesta hablar hasta con mis padres, imagina con desconocidos. Soy así. Cada persona es un mundo. Sé que ha sido muy egoísta por mi parte, pero es que yo soy así".

"En la última recta me decía que si aguantaba ganaría cuando Jakob venía como una flecha. Me ha costado mucho. Hace cuatro días me iba sin nada a mi casa y ahora me llevo una plata. Para tener una medalla tienes que tener una gran marca. Ya veis que gente de 12:40 se ha quedado sin podio. Hace tres años daba muchísima importancia a las marcas, pero ahora prefiero las medallas y lo que quiero es una olímpica", valoró sobre su actuación en los 5.000 metros.

"En este Campeonato he aprendido de un gran error con la altitud. El quinto y el sexto día después de bajar me encuentro fatal. Estaba destrozadísimo en la semifinal del 1.500 después de bajar, eso ha sido un gran error por mi parte y quiero corregirlo. Doblar el año que viene será muy difícil. Pues no lo sé. A mí me encanta el 1.500 y hoy me he encontrado con unas sensaciones brutales", concluyó.