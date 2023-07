Las espectaculares reflexiones de Mechaal sobre Ingebrigtsen

"Es un maldito superclase, como Yulimar, Warholm o Duplantis. Son diferentes", explicó el de Puerto Capaz "No hay inventos. Si todo se redujese a cómo entrena, Noruega tendría muchos Jakobs", recalcó Adel Mechaal

Adel Mechaal lleva una década encumbrado como una de las grandes estrellas del atletismo español y a lo largo de todos estos años ha dado sobradas muestras de que la cabeza le funciona al menos tan bien como las piernas con interesantes reflexiones y una madurez creciente que le hace atravesar el mejor momento de su carrera como demostró con su plata en 3.000 metros en los pasados Europeos en pista cubierta.

En aquella final de Estambul solo pudo ganarle el noruego Jakob Ingebrigtsen, un auténtico icono del atletismo pese a que tan solo tiene 22 años. Tras imponerse con autoridad y saludando al público el pasado miércoles en el Joan Serrahima en los 1.500 metros del Mitin Ciutat de Barcelona con 3:35.68, el palamosino de adopción se abrió y ofreció comentarios muy interesantes sobre el escandinavo.

En este sentido, se le preguntó sobre las palabras de Mohamed Katir, quien insiste en sus deseos de derrotar este verano al noruego. "Katir no es invencible. En el World Indoor Tour de Madrid estuve muy cerca, pero está claro que Jakob es superior a todos por mucho que diga Katir. Hace lo que quiere y cuando quiere, cambia en los últimos 100 metros y aunque parece que llegas a cogerlo...Hombre, está claro que los atletas no queremos ese discurso derrotista, pero es que actualmente si vas detrás de Jakob, al final acaba contigo. El esfuerzo de ir detrás de él te come. Indiscutiblemente es el mejor atleta europeo y me atrevería a decir que ya de la historia. El que diga lo contrario es que no entiende de números", comentó Mechaal.

Mechaal, el miércoles en el Estado Joan Serrahima | JAVI FERRÁNDIZ

"Por ejemplo, en el Europeo de pista cubierta no te da la sensación de que cambie. Solo aumenta la cadencia, va a 190, se pone a 195 y ya no eres capaz de cogerlo, pero no te da la sensación de que esté cambiando. En Lausana hizo exactamente lo mismo. Llega al último 100, cambia la cadencia y se va con una facilidad pasmosa. En Oslo yo había corrido el 5.000, lo estuve viendo en directo y pasó lo mismo", prosiguió el de Puerto Capaz.

"No hay muchos inventos. Si todo fuese tan sencillo y se redujese a cómo entrena, Noruega tendría muchos Jakobs, pero lo que pasa es que es un maldito superclase. Sus hermanos están fundidos. Es él. Se está intentando crear una bola sobre el sistema noruego, pero es él, que tiene una mentalidad sobrehumana. La mentalidad de ganar y al día siguiente pensar en ganar otra vez. Es lo que lo diferencia del resto de atletas, no hay tantos secretos. Hay superclases como Yulimar Rojas, como Karsten Warholm o como Armand Duplantis y por mucho que tú quieras, son diferentes", explicó mientras los periodistas escuchaban con la boca abierta.

También se refirió a la derrota del menor de los Ingebrigtsen ante el británico Jake Wightman en los 1.500 del Mundial de Eugene. "Sí, le ganó. Lo que pasa es que en estadios tan abiertos como el Serrahima o el de Eugene, en la contrarrecta no tienes la protección del viento. Está claro que la táctica que utilizó Jakob en el Mundial en un estadio tan abierto que solo tiene un pilar y deja entrar todo el viento, comiéndose tres rectas solo delante con el viento en contra hizo que perdiese contra un Wightman que estaba en su mejor momento y a esos niveles si cedes un punto de fuerza cada 100 metros estás muerto. Está claro que él no tiene un cambio como Jake, pero se tienen que sumar muchos aspectos para que pueda perder una carrera", señaló el hispanomarroquí.

Mechaal, en el podio de los 3.000 del Europeo junto a Ingebrigtsen | EFE

En cuanto a su temporada, Adel Mechaal se siente lleno de confianza y exhibió su ambición con una tranquilidad pasmosa. "Quiero intentar batir el récord de España de 1.500. Es un objetivo que me estoy planteando seriamente. Tengo 3:30 (3:30.57), estoy a un segundo y medio del récord de Katir (3:28.76), estoy en mi mejor momento de forma... ¿por qué no si se dan las circunstancias perfectas? Podría intentar batirlo. Evidentemente que es complicado, pero creo que puedo estar ahí. Después, evidentemente el gran objetivo de la temporada es llegar a la final del Mundial de Budapest y allí no me quiero poner límites. Puede pasar cualquier cosa si estoy en forma".