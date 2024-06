La Federació Catalana d’Esports d’Hivern acomiada la temporada d’hivern

La Federació Catalana d’Esports d’Hivern va clausurar la temporada 2023-2024 amb l’acte de Lliurament de Premis Honorífics per reconèixer el mèrit i l’esforç dels clubs i esportistes més destacats de la temporada vigent. Una temporada d’hivern llarga, intensa i de forces alts i baixos en termes meteorològics, com va destacar el president de la FCEH, David Samper, que també va voler posar l’accent en l’esforç que fan les famílies per poder complir els somnis dels esportistes.

L’acte es va iniciar amb l’entrega del Premi Col·laboració i Esport Pitu Figueras, que vol fer visible i premiar el paper fonamental de totes aquelles persones que de manera altruista i voluntària col·laboren en l’organització de competicions i en la promoció dels esports d’hivern.

I enguany va ser atorgat a Joan Torrellas. Torrellas és un innegable líder i impulsor del snowboard a Catalunya. Va organitzar la primera competició de snowboard a Vallter 2000, va fundar el Club de Snowboard La Surfera Gironina, ha organitzat circuits i competicions territorials, estatals i internacionals, i va crear la 1a Lliga Catalana de Snowboard.

Any rere any, la Federació reconeix l’esforç d’aquelles persones que han dedicat la seva vida als esports d’hivern. Ho fa mitjançant el Premi a l’Esperit Esportiu, que aquest any i de forma unànime aquest premi va ser concedit Núria Castán.

Per la seva banda, Sylvana Mestre va rebre la Insígnia Olímpica del Comitè Olímpic Espanyol com a reconeixement a la seva llarga trajectòria dedicada al desenvolupament dels esports per a persones amb discapacitat. La Federació Catalana d’Esports d’Hivern va reconèixer el 50è aniversari de dos clubs molt importants de la comarca del Solsonès: el Club d’Esquí Solsona i el Club d’Esquí Port del Comte.

Lliurament de les medalles

Finalment, es va prosseguir amb el lliurament de les medalles de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya als campions de Catalunya de les diferents disciplines dels esports d’hivern, i es van premiar als clubs que han obtingut els millors resultats en les Lligues Catalanes de les diferents modalitats dels esports d’hivern.