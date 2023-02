Katir: "Este verano me gustaría derrotar a Ingebrigtsen"

El murciano de adopción quiere seguir destrozando registros y pelear por todo en el Mundial de Budapest "Uno mis objetivo es ganar este verano a Ingebrigtsen", afirmó una de las grandes estrellas del atletismo español

Mohamed Katir, plusmarquista europeo de 3.000 metros en pista cubierta, declaró que no descarta intentar el récord de España bajo techo en el Mitin de Madrid de este miércoles que actualmente está en 3:33:32 en posesión de Andrés Díaz desde 1999. Del mismo modo, el muleño de adopción y aseguró que este verano le gustaría derrotar al portentoso mediofondista noruego Jakob Ingebrigtsen, con quien mantiene una dura rivalidad en los grandes campeonatos pese a que aún no ha podido con él.

Este 2023 no ha podido empezar mejor para Katir. En la primera carrera, en los 1.500 metros del Mitin de pista cubierta de L'Eure que tuvo lugar en la ciudad francesa de Val-de-Reuil, se impuso con autoridad. Y en la segunda, en el reputado Mitin de Lievin, también en Francia, batió con 7:24.68 la plusmarca europea de 3.000 metros que estaba en posesión de su compatriota Adel Mechaal.

Además, el hispanomarroquí fue protagonista destacado de la carrera bajo techo más rápida de la historia, puesto que el etíope Lamecha Girma ganó con récord del mundo (7:23.81) y él lo secundó con la segunda mejor marca de siempre.

"En Madrid voy a correr el 1.500. Si sale la carrera para correr en 3:30 podrá salir el récord de España, pero entonces... ¿por qué no intentar récord del mundo? (3:30.60). Ya que estamos... Me muevo mejor cuando hay ritmos fuertes que lentos. Si la carrera sale lenta se me complica mucho, pero si es a ritmo de mitin funciono mejor", aseguró un convincente Katir, quien reiteró que en verano le gustaría ganar a Jakob Ingebrigtsen.

Katir, tras su plata en 5.000 en los Europeos de Múnich | EFE

"Es uno de mis objetivos y como estoy cerca de los récords de Europa en 1.500 y 3.000, también quiero batirlos. Me gustaría mejorar mis marcas de verano, que no son fáciles. La más complicada es la de 1.500 y si la consigo mejorar estaríamos hablando casi de 3:27. Insisto, me gustaría bajar mis marcas. Es mi objetivo. Si bajo de 3:28, estaré en forma para el Mundial", comentó sin vacilar.

"Sigo con el pensamiento de las marcas, pero desde que gané el bronce en el Mundial de Eugene (y la plata en los Europeos de Múnich) vi que es más bonita una medalla que un récord del mundo. Aún así, los récords están para batirse y hay que pensarlo así. Cuando me lo quiten a mí, felicitaré al que lo consiga", concluyó con gran humildad.