Bernat Canet, el más rápido de Catalunya

El atleta del Cornellà Atlètic se impuso con 10.49 en L'Hospitalet en los 100 metros del Campeonato de Catalunya También brillaron Xènia Benach en 100 vallas (13.49), Raúl Villalonga en 800 (1:50.13) y Aleix Pi en pértiga (5,41)

La primera jornada de los Campeonatos de Catalunya de Atletismo que concluirán este domingo en las instalaciones de L'Hospitalet Nord se ha saldado con varios duelos excitantes y con algunas marcas de interés pese a que finalmente no estuvo la azulgrana Jael Bestué y a que Esther Guerrero no salió en los 800 metros.

El gran duelo del sábado estaba servido en los 100 metros masculinos con la presencia del excampeón español Bernat Canet y del azulgrana Arnau Monné. Sin embargo, al final se cumplieron los pronósticos y el atleta del Cornellà At. no dio opción a sus rivales.

Pese al viento contrario de -1,9 m/s, Canet tomó ventaja en la salida y la supo mantener con autoridad para imponerse con unos valiosos 10.49 que habrían supuesto una décima menos con viento cero, seguido de Pol Elvira y de Monné, quien por cierto es el segundo español del año con 10.30.

Ante la citada ausencia de la estelar Bestué para no acumular más competiciones, los 100 femeninos quedaron un poco huérfanos y Ona Rosell (Playas de Castellón) se impuso con 11.89, una marca que no le permitirá optar al 4x100 español incluso si no se recupera Maribel Pérez. En ese caso las candidatas serían Jaël Bestué, Paula García, Paula Sevilla y Lucía Carrillo.

Aleix Pi, en una imagen de archivo | TWITTER

A gran nivel rayó el azulgrana Aleix Pi en pértiga, franqueando a la segunda los 5,41 metros en su mejor salto del año y quedándose cerca de 5,52 en dos de sus tres intentos nulos (su mejor registro de siempre es de 5,46). Así se afianza en la tercera plaza del ranking español tras Adrián Pérez e Isidro Leyva.

No tuvo que emplearse muy a fondo la internacional Xènia Benach (Valencia Club Atletismo) para imponerse en las semifinales 100 metros vallas con 13.49. lejos de los 13.18 que la mantienen como segunda española de 2023. Este domingo seguro que correrá más rápida en la final.

Otras victorias destacables las lograron la atleta de origen rumano Andrea Florina Sabou (Cornellà At.) igualando su marca personal en longitud y batiendo el Récord de los Campeonatos con 6,30 metros, lejos de sus marcas el azulgrana Ramon Adalia en triple (15,55), los ochocentistas Raúl Villalonga (1:50.13) y una Aima Ait Alibou con marca personal tras tirar las dos vueltas (2:05.74).

Andreea Florina Sabou se fue hasta 6,30 en longitud | FCA

La que no falló una vez más fue Marina Guerrero, la hermanísima de la laureada Esther. Por séptima ocasión se proclamó campeona de Catalunya en 3.000 metros obstáculos con poca oposición y sin necesidad de forzar con 10:35.75. Tras acreditar este año 10:08.17, la atleta del Avinent Manresa vale una marca por debajo de 10 minutos. ¿La logrará por fin en el Campeonato de España?

El resto de títulos fueron para Daniel Álvarez en 3.000 obstáculos (8:54.90), Katia Coquis en jabalina (42,56), Ramon Adalia en triple (15,55), Marc Gale en 110 vallas (13.96), Álex Sánchez en jabalina (70,30), Daniela Fernández en peso (13,88), Cristina Ferrando en altura (1,76) y el atleta de origen rumano Viorel Cristian Ravar en martillo con 62,54.