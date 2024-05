El motivo por el que Xavi no quería a Joao Félix

Una de las decisiones que debe tomar Deco como máximo responsable de la dirección deportiva del Barça es sobre la continuidad de Joao Félix. Y el camino para seguir de blaugrana se le ha despejado al delantero portugués con la destitución de Xavi Hernández.

El luso nunca fue una prioridad para el ya extécnico blaugrana, pero llegó con mucha ilusión de convertirse en uno de los pilares del proyecto de Xavi y en sus primeras apariciones pareció conseguirlo. Tanto es así, que entre su fuerte irrupción en el conjunto blaugrana y las lesiones, el delantero portugués fue titular en 21 de sus 27 primeros partidos en 'can Barça'.

Pero llegó la derrota en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid, la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey a manos del Athletic y el inexplicable KO contra el Villarreal que llevó a Xavi a anunciar su renuncia al cargo a final de temporada. A ello se sumó una lesión en el tobillo que le tuvo cuatro partidos en el dique seco. Y desapareció de las alineaciones.

Desde entonces, Joao Félix solo fue titular en tres de 16 partidos, entre ellos, los ocatavos y los cuartos de final de la Champions League ante el Nápoles y el PSG, respectivamente, y el decisivo duelo por la Liga contra el Real Madrid.

El mensaje de Xavi era muy claro y el representante de Joao Félix, Jorge Mendes, ya empezaba a buscarle un nuevo destino. Tanto es así, que el luso fue uno de los futbolistas que Xavi situó en la lista de bajas de cara a la siguiente temporada.

¿Pero, por qué Xavi no quería a Joao Félix? Ricard Torquemada explicó en el programa 'El tercer temps', de la TDT de Catalunya Radio, los motivos por los que el delantero portugués era prescindible en su proyecto.

La llegada de Joao Félix nunca convenció a Xavi, que la aceptó por el encaje económico que llevó a Ansu Fati al Brigthon en calidad de cedido. El Barça solucionaba la salida del canterano con un futbolista que llegaba a coste cero y asumiendo solo parte de su ficha. Y la cesión no obligaba a nada en el futuro.

Torquemada explicó que Xavi no tiene ningún reproche al comportamiento de Joao Félix. Ni siquiera a su rendimiento. Pero el internacional portugués no ha sorprendido al técnico de Terrasa. Nada que Xavi no supiera: Joao Félix es un futbolista tan brillante como irregular e inconstante. Dicho de otra forma, el luso no encaja en el prototipo de delantero que quería Xavi y su cuerpo técnico.