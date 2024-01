La sangría en defensa del Atlético de Madrid

La defensa del Atlético de Madrid los últimos meses ha sido algo parecido a tratar de frenar unas goteras en casa poniendo un cubo en el suelo. Aguanta un rato, pero cuando llega al tope se arma una buena. Esta semana se derramó por completo. Y en Riad se vivió el colofón final.

Simeone es consciente del gran problema del equipo. No lo escondió tras quedar eliminados. "Tengo que buscar herramientas para recuperar seguridad defensiva porque ofensivamente estamos trabajando bien". Sin embargo, y en un gesto que le honra, defendió a sus jugadores: "La responsabilidad es mía. Nos falta solidez porque seguramente el entrenador no está trabajando de la mejor manera para que el equipo defienda mejor''.

Bonit gesto del argentino, pero que no soluciona absolutamente nada. En Riad, el Atlético de Madrid cayó eliminado por no ser decisivo en una de las dos áreas, la que defendía Jan Oblak, como viene siendo habitual. En sus últimos tres partidos en los que no consiguieron el triunfo encajaron tres goles del Getafe, cuatro del Girona y otros tres del Real Madrid (cinco si se contabiliza la prórroga). Algo impermisible para un equipo que aspira a pelear por títulos.

Incluso el 'Mono' Burgos le lanzó un 'dardo' a Simeone tras el partido: "Estoy muy caliente. Un equipo va buscando dos pasos más adelante y un equipo que busca dos y tres pasos para atrás", declaró en Movistar +.

Toni Kroos, en una disputa con Marcos Llorente / VALENTI ENRICH

Errores, desconexiones, poca contundencia, lentitud... Ahora mismo, al Atlético le crean peligro prácticamente sin querer. Ayer, cada parada de Jan Oblak fue directamente proporcional al bajo nivel defensivo colchonero. Cuanto más destacada era la acción del esloveno, más grave era el descuido que había generado la ocasión. ¿Pero, cómo está rindiendo cada integrante de la zaga colchonera?

EL 1X1 DE LA DEFENSA

José María Giménez (28 años): el central uruguayo, que ha perdido velocidad y contundencia en los últimos meses, tiene un problema con las lesiones. Por desgracia, nunca consigue disputar una temporada prácticamente al completo. Este curso, más de lo mismo. Hasta la fecha se perdió dos partidos de Champions League y otros dos en LaLiga por una lesión muscular durante el mes de octubre. Y en agosto, se quedó sin participar en otros tres choques del campeonato doméstico por problemas en la rodilla.

Mario Hermoso (28 años): el hecho de que sea zurdo ya aporta algo distinto a la zaga colchonera. Junto a Witsel, uno de los que mejor está atrás, pero no aporta la seguridad de otras temporadas. Pero como casi todos sus compañeros en defensa. En Champions, en partidos de alta exigencia, le ha costado un poco. A veces se precipita un poco en la toma de decisiones, por eso es el jugador que más tarjetas ha visto esta temporada (seis amarillas).

Caglar Soyüncü (27 años): por el momento, el paso del ex del Leicester por el Atlético de Madrid está siendo testimonial, marcado por sus problemas inguinales. Tan solo ha participado en 9 partidos sumando un total de 212 minutos (23,5 por encuentro). Necesita continuidad para ver qué puede aportar al equipo de Simeone.

Stefan Savic (33 años): muchas veces no mide bien los tiempos, llega tarde y comete errores que condicionan partidos. Con el montenegrino sobre el verde la contundencia y la garra está garantizada, pero para ser central indiscutible del Atlético de Madrid se debería necesitar algo más que espíritu. Está muy lejos de su mejor versión.

Axel Witsel (34 años): del mismo modo que con el urugayo o el montenegrino, el veterano futbolista belga no destaca por su velocidad. Eso no es un problema si está acompañado de jugadores con capacidad correctora y que suplan estas carencias. Sin embargo, con la baja de Reinildo, no hay un perfil así. Es curioso, pero ahora mismo Witsel es el mejor central de la plantilla. Un futbolista reconvertido y el más veterano de toda la zaga.

Reinildo Mandava (29 años): el maldito ligamento cruzado dejó a Simeone sin el mozambiqueño, el mejor corrector que tiene en plantilla. Empezó a aparecer en las convocatorias en noviembre, y sumó 17 minutos (los únicos de la temporada) el pasado 23 de diciembre ante el Sevilla en LaLiga. Visto lo visto debe de estar muy lejos de su máximo rendimiento para que no lo haga jugar. Sin Reinildo, el Atlético presenta una defensa extremadamente lenta.

César Azpilicueta (34 años): a caballo entre el carril derecho y el central diestro en la defensa de tres, 'Azpi' no ha mostrado la fiabilidad que exhibió en el Chelsea. Pese a que Simeone cuenta bastante con él, está cometiendo errores puntuales que penalizan mucho al equipo y se muestra bastante lento a la espalda. Algo bastante generalizado en la zaga colchonera.

Nahuel Molina (25 años): cómo son las dinámicas. Hace no demasiado era de los mejores carrileros del planeta, pero ha perdido la titularidad contra Marcos Llorente. Lleva unos meses sin jugar de manera continuidad, aunque no suma malos números: dos goles y tres asistencias en 24 choques. Firmó un encuentro muy flojo ante el Barça y desde ahí perdió protagonismo.

Marcos Llorente (28 años): le ha ganado la partida al argentino, y ahora nadie le mueve del carril derecho. Apotando en ataque (tres goles y cinco asistencias) y sumando en defensa, es uno de los mejores atrás. Máximo asistente del Atlético esta temporada (5) empatado con Saúl, De Paul y Lino, es de los que más enchufado está. Cuando se siente con confianza, gana muy bien la banda explotando su portentoso físico.

Samuel Lino (24 años): como Llorente, otra de las grandes noticias del Atlético de Madrid esta temporada. Está haciendo a olvidar a Yannick Carrasco de verda, funcionando a un nivel superior del que muchos esperaban, pese a su buen año en Valencia. Eléctrico, entregado y atreviddo, suma cuatro goles y cinco asistencias jugando en la banda izquierda. Imprescindible para Simeone.

Rodrigo Riquelme (23 años): no está al nivel del brasileño, pero cuando le ha tocado jugar de carrilero lo ha hecho bastante bien. Es una buena solución en el sector izquierdo y le ha ganado la partida a Javi Galán, almenos a los ojos de Simeone. Dos goles y tres asistencias en 22 partidos.

Javi Galán (29 años): el ex del Celta, uno de los mejores carrileros en LaLiga en los últimos años, está viviendo un completo ostracismo. Tan solo suma 263 minutos de juego desde su llegada. Es cierto que Lino está rindiendo bien, pero no tanto como para sentar a Galán cada jornada o para que Riquelme le pase por delante constantemente. Con confianza, puede aportar muchísimo a la zaga, y también al ataque.