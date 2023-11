El 'Profe' Ortega y Simeone: un divorcio a voces

La relación entre técnico y preparador físico está completamente rota desde hace meses Todo apunta a que Ortega, que llegó al Atlético en 2011, no seguirá en el Metropolitano a final de temporada

El Atlético de Madrid hizo oficial el pasado jueves 9 de noviembre la extensión del contrato de Diego Pablo Simeone. La renovación del técnico argentino hasta 2027 era un secreto a voces que tardó en hacerse oficial más de lo esperado, pero finalmente el club rojiblanco publicó en sus redes la imagen del momento de la firma de dicho acuerdo.

Poco tardó la afición del equipo madrileño en darse cuenta de que en la imagen oficial del cuerpo ténico había una gran ausencia. ¿Por qué no aprece el 'Profe' Ortega?

El preparador físico termina contrato en junio de 2024 y negocia su renovación de manera individual, pero esto no es nada nuevo. Desde 2015, el 'Profe' Ortega trata sus contratos y continuidad al margen del resto del cuerpo técnico, pero la realidad es que lo hacía de la mano del 'Cholo' y siempre incluído en la foto de família.

Esta vez, Simeone posó junto a los dirigentes del club y su cuerpo técnico. En la imagen junto a su staff podemos ver a Nelson Vivas (segundo entrenador), Hernán Bonvicini (tercer entrenador), Pablo Vercellone (preparador de porteros) y Gustavo López (ayudante), pero no al 'Profe' Ortega. Todo apunta a que el preparador físico, que llegó al Atlético de Madrid en 2011, no seguirá en el Metropolitano a final de temporada.

FIN DE CICLO

Medios afines al Atlético de Madrid afirman que la no continuidad de Ortega en el club colchonero es, en gran parte, a que la relación con el 'Cholo' está completamente rota desde hace meses. Desde Atlético Stats informan que "Simeone apuesta por su no continuidad" y "es valedor de que no siga". "A día de hoy, el Profe Ortega no va a continuar. Termina contrato, no hay conversaciones y se espera en el vestuario que no siga la próxima temporada", añaden desde dicho medio.

Una de las razones por las que la relación entre técnico y preparador son nulas desde hace meses es el parón de selecciones en el Mundial de Qatar. Ortega dejó al Atlético, del que se encargó Dani Castro (primer ayudante del Profe), y viajó a Oriente Medio para reforzar al combinado nacional uruguayo.

Otro de los puntos de inflexión tiene que ver con los jugadores del primer equipo. Según apunta Esto es Atleti, "los miembros de la primera plantilla rojiblanca habrían cambiado su alimentación" y "habrían optado por empezar a trabajar de forma independiente".