La duda de Simeone

El 'Cholo' Simeone ha probado en distintas sesiones en el Cerro del Espino quién podría ocupar el interior zurdo ante el Villarreal

Diego Pablo Simeone, renovado hasta 2027 con el Atlético de Madrid, ultima la preparación de su equipo antes de medirse el próximo domingo 12 de noviembre al Villarreal en el Cívitas Metropolitano (21H CET).

Sin Memphis Depay, que será baja por décimo encuentro consecutivo por una lesión muscular, y Thomas Lemar, con una rotura del tendón de Aquiles desde el pasado 19 de septiembre, el 'Cholo' recupera a Rodrigo de Paul tras cumplir un partido de sanción por su expulsión por doble amarilla en Escocia.

Reinildo Mendava aun es duda de cara al partido ante el conjunto 'groguet' tras llevar ocho meses fuera de los terrenos de juego por una rotura de ligamento cruzado anterior. "Dependerá de lo que veamos dentro del campo", dijo Simeone sobre la situación del mozambiqueño.

"Es un partido complejo. Acaba de salir su entrenador y evidentemente no sabremos cómo puede empezar el partido el rival, aunque me imagino muchas cosas con el equipo que siempre ha tenido y no va a cambiar", explicó el 'Cholo' en la rueda de prensa previa al partido.

SAÚL ÑÍGUEZ O SAMUEL LINO

La única duda que persigue al técnico del equipo rojiblanco es la del interior zurdo. Saúl Ñíguez o Samuel Lino. El pasado viernes en el Cerro del Espino Simeone probó con Saúl, y este sábado fue Lino el que ocupó ese lugar en el dibujo táctico. Sólo uno podrá completar el equipo titular del domingo y compartir banda con Rodrigo Riquelme, que ya se ha hecho con el carril izquierdo rojiblanco.

“Los veo juntos, sí, claro, en cualquier sistema que pueda proponer tienen características para poder jugar juntos”, declaraba Simeone al ser preguntado si les veía compartiendo banda.

Por lo demás, no hay dudas: Oblak; Witsel, Giménez, Hermoso, Riquelme; De Paul, Koke, Lino o Saúl; Griezmann y Morata.