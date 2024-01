El gran agitador del mercado

El actual mercado de fichajes de invierno no será de los más recordados en los próximos años. No ha habido grandes movimientos y los clubes más poderosos no se han atrevido a gestar operaciones de importantes calibre.

Uno de los gigantes del fútbol europeo, el Bayern de Múnich, continúa en busca de un lateral para reforzar un carril derecho mermado por las lesiones. Contando con el fichaje de Eric Dier, el conjunto bávaro habrá realizado como máximo dos operaciones de perfil bajo en la actual ventana de fichajes.

Otro de los nombres propios ha sido el de Jadon Sancho. El futbolista inglés estaba apartado de la dinámica del primer equipo del Manchester United, y ha conseguido salir para volver a 'casa', el Borussia Dortmund.

Ni Real Madrid ni Barça han reforzado sus plantillas, más allá del esperado aterrizaje de Vitor Roque en el conjunto azulgrana. Sin embargo, su hay un equipo que ha agitado el mercado...

El gran agitador

El protagonista de la actual ventana de fichajes ha sido el Atlético de Madrid. El club 'colchonero' ya ha firmado a dos futbolistas y podría estar cerca de llegar a un acuerdo para otra incorporación. El primero en llegar fue el guardameta Horatiu Moldovan, por el que ha pagado los 800.000 euros de su cláusula de rescisión al Rapid Bucarest.

El siguiente en firmar será Arthur Vermereen, que ya está en Madrid para cerrar su fichaje. El conjunto rojiblanco pagará una cantidad cercana a los 25 millones de euros para hacerse con la 'joya' belga.

También apuntan que Moise Kean podría convertirse en los próximos días en jugador 'colchonero'. El acuerdo entre Juventus y Atlético de Madrid es total, y la operación está en su fase final.

Además, señalan que el club madrileño realizó una oferta por Matt O'Riley que rechazó el Celtic. "Sí, hubo eso, pero Matt es un futbolista que no queremos perder. No se va a ir a ningún lado en enero. Ha sido un jugador brillante", afirmó el técnico Brendan Rodgers.

Más allá de las posibles incorporaciones, también ha habido bajas en el Atlético. Javi Galán se ha ido cedido al Celta hasta final de temporada. Asimismo, podría confirmarse la marcha de Correa a Arabia Saudí en los próximos días.

Así, el Atlético de Madrid ha sido el más trabajado en la ventana de fichajes y el gran agitador de un mercado que no se ha prestado a importantes operaciones