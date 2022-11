El Atlético viaja a Mallorca con Koke y sin Kondogbia

El capitán, lesionado muscularmente el pasado 15 de octubre y baja los últimos seis partidos, reaparece en la citación, aunque previsiblemente no formará parte del once titular El equipo madrileño tampoco podrá contar con Joao Félix y José María Giménez, que cumplirán un partido de sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas

El Atlético de Madrid viaja a Mallorca para el partido de este miércoles con la vuelta de Koke Resurrección a la convocatoria, después de tres semanas de baja, y sin Geoffrey Kondogbia, fuera del encuentro por unas molestias y que se añade en la lista de ausencias para el duelo a Joao Félix y José María Giménez, que cumplirán un choque de sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas.

El capitán del Atlético, lesionado muscularmente el pasado 15 de octubre contra el Athletic Club y baja los últimos seis partidos, reaparece en la citación, aunque previsiblemente no formará parte del once titular, que, según la prueba del martes, estará formado por Jan Oblak; Nahuel Molina, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Reinildo Mandava; Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Axel Witsel, Yannick Carrasco; Antoine Griezmann y Álvaro Morata.

En él no estará Kondogbia, duda el martes y baja este miércoles en la expedición del conjunto rojiblanco a causa de las molestias que sufrió hace una semana y media contra el Cádiz. No jugó en Oporto, sí lo hizo ante el Espanyol y no lo hará en Mallorca, donde Simeone tampoco tiene disponibles a Joao Félix y Giménez, por sanción.

Ha citado al portero Antonio Gomis, al lateral Sergio Díez y al delantero Carlos Martín para completar la convocatoria con el resto de jugadores aptos del primer equipo: los guardametas Jan Oblak e Ivo Grbic; los defensas Nahuel Molina, Stefan Savic, Mario Hermoso, Felipe Monteiro, Reinildo Mandava y Sergio Reguilón; los centrocampistas Saúl Ñíguez -vuelve tras cumplir sanción ante el Espanyol-, Axel Witsel, Koke Resurrección, Thomas Lemar, Rodrigo de Paul y Marcos Llorente; el extremo Yannick Carrasco; y los atacantes Ángel Correa, Antoine Griezman, Álvaro Morata y Matheus Cunha.