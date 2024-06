La caverna gana la partida con Pau Cubarsí

De la Fuente, junto a Cubarsí y Morata, en un entrenamiento de España / Pablo García / RFEF

Poco podía imaginarse Pau Cubarsí en el inicio de temporada que iba a tener posibilidades de ir a la Eurocopa con la selección absoluta. Lo suyo fue un invento de Xavi, que con la desesperación por los malos registros defensivos, echó manos de un chico de 16 años para que tirara del carro. Y vaya si lo hizo. La irrupción del central en el Barça fue descomunal desde el inicio ganándose la titularidad y jugando a un nivel inmenso en partidos de Champions muy comprometidos.

Y eso le valió entrar en las convocatorias de la absoluta, algo que no gustó demasiado en Madrid con demandas claras para que su lugar lo ocupasen los pocos futbolistas seleccionables que tienen los blancos. Pese a todo, el seleccionador, Luis de la Fuente, no se amedrentó porque en La Roja deben ir los mejores y Cubarsí era uno de ellos. Indiscutiblemente.

Pasaron los meses y Cubarsí se consolidó en el Barça y en la selección multiplicando su valor y firmando una renovación de crack en el club blaugrana. Y, evidentemente, entró en la pre-lista de España en la que nadie dudaba que iba a tener espacio para ir a la Euro. En estas semanas, en las que el Madrid ha ganado la Champions, la campañita desde la caverna ha sido tremenda. De que si el Barça ha hecho aguas atrás, de que si su juventud le ha pasado factura en la Champions. Mil argumentos para intentar que una de las grandes joyas del Barça y del fútbol español no fuera a la Eurocopa. Y, al final, lo han conseguido.

Sin desmerecer a nadie, que De la Fuente no se lleva a Cubarsí a la Eurocopa no tiene justificación alguna. Ni el hecho de que vaya a jugar los Juegos Olímpicos y que su participación en París era prioritaria por su edad y peso en ese equipo. Se ha vendido que no se ha querido asfixiar al chico, pero lo cierto es que estaba pactado que si iba a la Euro no acudiría a los Juegos. Pues bien, Cubarsí se ha quedado sin el premio grande y algunos, incluso, estarán contentos. Mal asunto para esta Eurocopa aunque Pau seguro que va a tener muchísimas oportunidades de demostrar que se han equivocado.