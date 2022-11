La tradición de las ausencias mejora la predicción de España para el Mundial

En Betfair, la selección de Luis Enrique mejora en pronóstico después de haberse anunciado la lista y genera un mayor índice de probabilidad de vencer en Qatar Sólo tres selecciones están por delante de España en favoritismo para ganar al título después de que ‘La Roja’ se mantenga fiel a la tradición de listas polémicas

No hay fase final que se precie que no tenga polémicas ausencias y no podía escapar España a esa fiel tradición en un Mundial como el de Qatar. Luis Enrique ha confeccionado una lista donde han quedado fuera jugadores contrastados, pero no es, ni mucho menos, algo extraño en la selección. El pasado más reciente ha demostrado que es imposible huir de ciertos jugadores que siempre estarán en el recuerdo porque no estuvieron.

Pero este debate, lejos de perjudicar a España, parece beneficiarle. Al menos en los pronósticos. En Betfair, que España gane el Mundial se paga a 8€ por euro apostado cuando antes de la lista de Luis Enrique cotizaba a 8.5€ por euro apostado. Los apostantes muestran más fe en el éxito de España a pesar de las confirmadas ausencias de ilustres como Iago Aspas, Sergio Ramos, Thiago Alcántara o Borja Iglesias. España se instala en la cuarta posición en favoritismo y sólo por detrás de Brasil, Argentina y Francia. Una previa que recuerda a citas como aquellas de la España de Clemente.

Del Buitre a Raúl

España lleva acudiendo a una fase final, sea Eurocopa o Mundial, desde 1994 en Estados Unidos. La última ausencia fue en Suecia 92 y ese cambio de ciclo llevaba un nombre propio: Javier Clemente. Muchos son los que argumentan que Luis Enrique tiene muchas cosas del técnico vasco que decidió acabar con la presencia de ‘La Quinta del Buitre’ en el combinado nacional. Los Míchel, Butragueño, Pardeza, Sanchís y Martín Vázquez no eran del agrado del nuevo seleccionador y así se reflejó en la cita de Estados Unidos donde no apostó por ellos.

“Con Raúl y De la Peña me están dando la brasa", señalaba Javier Clemente en 1996 ante de dar la lista de la Eurocopa de Inglaterra. Las dos grandes joyas del fútbol español, una en el Real Madrid y otra en el Barcelona, se quedaban fuera de la fase final y Clemente continuaba con la tradición de la polémica en la elaboración de las listas. España quedó fuera en Cuartos de final ante Inglaterra y después del torneo, Clemente ya sí que apostó sobre todo por Raúl de cara al Mundial de 1998.

Luis Aragonés y Raúl

Ya en el Siglo XXI, ausencias como la de Miguel Ángel Ferrer ‘Mista’, delantero de moda del Valencia y del fútbol español, sólo fue convocado en dos ocasiones por Luis Aragonés al mismo tiempo que empezaba un periodo de reconstrucción del combinado nacional. Histórico fue el momento en el que el técnico madrileño decidió prescindir de Raúl para acabar confeccionando el equipo campeón de 2008 no sin antes una tremenda polémica. Raúl y Luis se vieron obligados a dar una rueda de prensa conjunta para explicar el por qué de la ausencia del delantero del Madrid en la lista de España algo que acabaría dando la razón a Luis que consiguió ganar la Eurocopa de 2008.

La ansiedad de Bojan

Sonada también fue el abandono de Bojan en 2008. El delantero del Barcelona era la gran joya de la cantera del Barcelona y esta vez no fueron motivos deportivos sino de salud los que propiciaron que no estuviese en la Eurocopa de Austria y Suiza. “Ya he explicado mi motivo de no acudir a la Eurocopa de 2008, pero igual a ciertas personas no les interesa que llegue el mensaje. Puede que no fuera claro por mi edad, por ser tan joven. Los responsables de la selección sabían mi situación, era mi primer año, tenía ataques de ansiedad y no me encontraba para poder ir a una Eurocopa con la absoluta, un campeonato al que cualquiera quiere ir. No era porque no tenía ganas o por las vacaciones, sino que por mi salud no estaba para ir”, apuntó Bojan.

Fiel a su idea

Luis Enrique eligió a los 26 jugadores para el Mundial de Qatar 2022 el pasado viernes. Una lista de futbolistas con personalidad y basada en los criterios y gustos del seleccionador, razonable. Desde presencias cuestionables por el número de minutos disputados en sus respectivos clubes hasta ausencias que solo corresponden a las limitaciones de la convocatoria, y no a los méritos, como reconoció el propio asturiano ("merecían estar aquí, pero solo entran 26"). Según los pronósticos de Betfair, todo este contexto incluso ha mejorado la predicción de España que, como casi siempre, no hay lista sin grandes ausencias. Una vieja tradición española.