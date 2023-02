Sale a la luz lo que de verdad piensa Alonso sobre su nuevo coche

Fernando Alonso y Aston Martin presentaron AMR23 "Tiene una pinta increíble" aseguró el asturiano, de quien apuntan que genera un optimismo aún mayor que el de 2005

"En este nuevo proyecto hay cosas ilusionantes, gente con talento, inversión, la nueva fábrica. Aston Martin es una marca icónica en el motor. Tienes un poco de orgullo de llevar el logo en el pecho" aseguraba Fernando Alonso en la presentación del AMR23.

Porque, a pesar de ser precavido se vio a un Fernando Alonso feliz: "Siento esta energía, todo pinta muy bien. El liderazgo de Lawrence es muy importante y creo que la inversión más talento es una buena receta para el éxito" subrayó.

"Hay que mantener los pies en el suelo porque quizá no podamos ganar inmediatamente, pero hay que asegurarse que el coche sea las base para años venideros", sentenció el ovetense.

Lobato lo reafirma

En privado también habló del coche, como desveló Antonio Lobato: "Lo que puedo decir: ''Fernando Alonso está muy contento, está muy contento'', repetía en una entrevista el narrador de la F1.

"Lo he hablado con él, lo he hablado con su padre, con más gente, no le he visto tan optimista nunca, ni siquiera en 2005", aseguró Lobato.