¿Qué puesto podría ocupar Iniesta en el nuevo Barça?

Andrés Iniesta aseguró que quiere volver al Barça una vez termine su contrato en Japón Entrenador o director deportivo son algunos de los cargos que el de Fuentealbilla podría desempeñar en el club

Andrés Iniesta expresó su deseo de volver al FC Barcelona una vez finalice el año de contrato que le queda todavía en Japón. El de Fuentealbilla así lo ha hecho saber en una entrevista a 'La Gazzeta dello Sport'.

“Me encantaría volver al Barça, es mi casa, pero aún no sé en qué calidad: entrenador, director deportivo o algo así” asegura el propio Iniesta, que tiene claro su deseo pero no el fin de su regreso a Can Barça.

“Es bonito pensar que alguien que ha sido y dado tanto a un club pueda seguir haciéndolo aunque deje de jugar, pero deben darse las condiciones adecuadas para ello. No se puede decir ‘no voy a hacer nada, pero déjame volver’” deja claro.

Un relevo de mucha naturalidad

Iniesta también habla sobre las dos perlas azulgranas en el centro del campo. Sobre Gavi y Pedri, asegura que “Son dos chicos muy jóvenes que tienen mucho presente y un futuro espectacular".

“Juegan con mucha naturalidad, con facilidad, no creo que sientan la presión. Más bien es en el exterior donde harían bien en dejarles tranquilos. Se ve que disfrutan y eso es algo que sale de dentro: o se tiene o no se tiene”, concluye el centrocampista.