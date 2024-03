La peor racha del Betis

El equipo verdiblanco no perdía tres partidos seguidos desde 2020 En aquella ocasión también dirigía al equipo bético Manuel Pellegrini

El Betis no perdía tres partidos de Liga seguidos desde noviembre de 2020 (en el dubitativo inicio de Pellegrini como entrenador del equipo verdiblanco) y lo ha vuelto a repetir después de perder ante el Atlético (2-1), Villarreal (2-3) y Rayo Vallecano (2-0).

El equipo verdiblanco suma tres derrotas consecutivas en Liga hasta alejarse de su objetivo europeo. Hace cuatro años que el equipo bético no enlazaba hasta tres partidos consecutivos perdiendo en LaLiga. Entonces el Betis perdió de manera consecutiva con el Barcelona (5-2), Athletic (4-0) y Eibar (0-2).

Con el paso de las jornadas, el equipo bético fue mejorando en su rendimiento hasta conseguir finalmente clasificarse para la siguiente edición de la Europa League.

Pellegrini es el primero en reconocer el bajón. El chileno aseguró tienen que hacer "una autocrítica fuerte", y reconoció que al equipo le cuesta ganar pero se mostró convencido de que revertirán la situación: "Cuando se pierden tres partidos seguidos, te ganan casi sin llegadas y nosotros tampoco generamos demasiado, solo puedo hacer una valoración negativa. No sé si estamos en el peor momento de la temporada, pero sí nos está costando ganar. Tenemos que hacer una autocrítica fuerte y trabajar en estas semanas para intentar terminar las últimas nueve fechas del campeonato del mejor modo. Lo que no le falta al equipo es voluntad, hoy sobró, pero nos faltó claridad e intensidad. No tengo ninguna duda de que vamos a salir de esta racha".