Once partidos sin portería a cero

El Atlético de Madrid lleva once partidos seguidos sin mantener su portería a cero, una racha que no se veía en el conjunto rojiblanco desde 2005 y que no sufría un único entrenador desde la temporada 1999-00 (Ranieri). El Atlético se deja los tres títulos del K.O. recibiendo ¡12 goles! El Madrid le apeó de la Supercopa con una manita. El Athletic le metió tres en las semifinales de Copa y el Dortmund le echó de Champions con cuatro dianas más.

61 goles ha recibido el Atlético esta temporada, un récord negativo, una cifra jamás alcanzada desde que llegó Simeone y que explica que los rojiblancos, por tercera temporada seguida.

Lejos como visitante de su figura como local, el Atlético fracasó en el Signal Iduna Park, devorado por sí mismo y el Borussia Dortmund, eliminado de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con una ventaja insuficiente de la ida, un 2-0 en contra en el primer tiempo, la reacción del 2-2 en el segundo y una caída desmedida en dos minutos, con dos tantos del 71 al 73, que lo doblegaron definitivamente.

El Atlético estará el próximo año en una nueva competición. La eliminación del Barcelona de la Champions frente al PSG significa la clasificación de los de Simeone para el nuevo Mundial de Clubes de 2025.

El conjunto rojiblanco, que también se despidió de la Liga de Campeones tras caer ante el Borussia, se lleva así este 'premio de consolación' ya que el Atlético es inalcanzable para el equipo azulgrana. La presencia de los colchoneros en el próximo Mundial de Clubes ya ha sido confirmada de manera oficial por parte de la FIFA.