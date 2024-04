Una expulsión relámpago

Marc Enoumba fue expulsado a los 8 minutos de partido. Es la tarjeta roja más tempranera en la Copa Libertadores desde el 11.04.2019 cuando Jorge Toco fue expulsado en un Flamengo-San José a los 4 minutos.

El defensor nacido en Camerún, pero nacionalizado boliviano, fichó por The Strongest en enero para convertirse en nuevo jugador Atigrado. Solo seis meses antes había rechazado al equipo de La Paz para firmar por el Blooming. apuestas copa sudamericana

Enoumba, comenzó su historia en el fútbol boliviano con Always Ready, fue pieza fundamental en el ascenso a la División Profesional en 2018 y uno de los capitanes en el campeonato conseguido en 2020. Un total de 129 partidos jugó a la Banda, hizo 10 goles y 4 asistencias. También, a partir del 2021 defendió en 9 ocasiones la camiseta Verde de la Selección boliviana, en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Su último equipo en el que jugó fue Royal Pari, con el que jugó tan solo 16 partidos en los últimos 6 meses del 2023.

“Es un reto muy grande para mi defender el título y jugar la Copa Libertadores” , dijo el defensor al arribar a La Paz. Este 2024, llega al Tigra tras semanas de negociaciones con Always Ready, que sigue teniendo contrato hasta fin de este año.

Además, Enoumba ha jugado con Bolivia y ha sido uno de los integrantes de la selección que dirige César Farías. El oriundo de Duala, tras más de cinco años viviendo en el país altiplánico (llegó como futbolista amateur), logró la nacionalidad el año pasado. Con ello, se abrió la puerta para ser convocado por La Verde. “Antes de venir a Bolivia fui a Bélgica a probar suerte, pero no fue como esperaba. Luego apareció un paisano mío, Romeo Giscar, quien tiene una escuela de fútbol en Cochabamba donde radica hace muchos años, así que él me alentó a venirme y me convenció al decirme que había una oportunidad”.