Los números no dan la razón al Bayern de Múnich

Nagelsmann abandona el Bayern de Múnich a pesar de las grandes cifras que ha logrado en sus 631 días al cargo Tras 84 encuentros dirigidos con el club bávaro en 631 días al cargo del banquillo, Julian logró 60 victorias, 14 empates y 10 derrotas

Julian Nagelsmann ya es pasado en el banquillo del Bayern de Múnich, y tras la presentación del nuevo técnico al mando del combinado muniqués, Thomas Tuchel ya es el presente.

Una destitución que ha sorprendido a todo el mundo. Un entrenador que abandona el Bayern de Múnich a pesar de las grandes cifras que ha logrado en sus 631 días al cargo.

Como entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann logró una media de 2,19 puntos por partido en la Bundesliga, lo que le valió para ser la cuarta mejor marca de todos los entrenadores del Bayern en la historia de la Bundesliga.

2.19 - As Bayern Munich manager, Julian Nagelsmann gained 2.19 points per game on average in the Bundesliga - it's the fourth best value of all Bayern managers in Bundesliga history. Sacked? pic.twitter.com/3bIGoz4XO0