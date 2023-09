Gündogan revela el motivo de su salida del City y su sueño de la infancia

El centrocampista hace un repaso a su salida del City y la llegada al Barcelona, en 'Bild': "Jugar en el Barça es un sueño de infancia" "La conversación de despedida con Guardiola fue emotiva, se alegró como barcelonista"

Ilkay Gündogan ha dado una entrevista al medio alemán 'Bild' donde ha dado un repaso a estos últimos meses. La salida de City y la llegada al Barcelona han cambiado el rumbo de un futbolista que ganó el triplete la temporada pasada con el conjunto 'citizen' y ahora, tiene que ganarse a toda una afición tan grande como la del Barcelona. El jugador afronta con ganas este reto, que le ha llegado en su, presumiblemente, etapa final de carrera futbolística, a sus 32 años.

Su relación con Pep Guardiola es muy buena y Gündogan no olvida la conversación que tuvo con su entonces técnico: "Lamentablemente no me despedí en persona porque tomé la decisión después de la final de la Liga de Campeones, dos días antes del partido de la DFB contra Colombia. Esa fue probablemente la llamada telefónica más difícil que he tenido en mi vida. La conversación fue emotiva, pero Pep también se alegró por mí. Me cambié al club que estaba cerca de su corazón y de su infancia, por así decirlo, y como aficionado estaba muy feliz por eso", explica el jugador alemán.

Su salida del City no estaba preparada según explica él, pero la oferta del conjunto 'citizen' llegó demasiado tarde y esto junto a la oferta del Barcelona, le hicieron decidir cambiar de aires y cumplir un sueño: "La ciudad esperó un tiempo relativamente largo hasta que las conversaciones realmente se intensificaron. Si esto hubiera sucedido un poco antes, la situación habría sido diferente. Así que al final fue el final perfecto, no podría haber llegado en mejor momento. También era mi sueño de infancia jugar en el FC Barcelona".

Insistido sobre su salida, explica que cuándo se incrementaron las conversaciones, el jugador prefirió centrarse ya en la competición de la Champions: "Ya era bastante tarde en la temporada. Y cuando se trata de cuartos de final o semifinal de la Liga de Campeones, los jugadores quieren concentrarse únicamente en el deporte. No sabía qué pasaría después. No pude planear nada".

Gündogan también ha hecho un repaso a lo que espera de esta nueva temporada, con una mezcla de veteranía y joventud que tiene el equipo: "Tenemos un talento increíble en el equipo, además de experiencia y calidad con Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen y yo. El talento aquí es increíble, especialmente porque Lamine Yamal es un jugador que acaba de cumplir 16 años. Pero algunas cosas en el fútbol sólo se pueden aprender a través de la experiencia. Esto lleva tiempo: mantén la calma, ten paciencia", explica el centrocampista de la selección alemana, que por el momento aún no ha mostrado el nivel que había mostrado en el City, pero aún es pronto para hacer valoraciones.